Petróleo sobe pelo 3º dia com queda de estoques de combustíveis nos EUA e temor sobre Rússia

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo avançaram nesta quinta-feira, marcando uma série de três dias de ganhos, depois que dados mostraram quedas na gasolina e nos destilados nos Estados Unidos, enquanto preocupações sobre problemas na oferta da commodity na Rússia também apoiaram os preços.

Os contratos futuros do Brent subiram US$0,44, ou 0,58%, para US$76,48 por barril. Os contratos futuros do petróleo bruto U.S. West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março subiram US$0,32, ou 0,44%, para US$72,57.

O contrato mais ativamente negociado do WTI de abril ganhou 0,35%, aos US$72,50 por barril.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram um pouco mais do que o esperado, enquanto os estoques de combustível caíram na semana passada, já que a manutenção sazonal nas refinarias levou a um menor processamento, informou a Administração de Informações sobre Energia nesta quinta-feira.

Os futuros do petróleo ampliaram ligeiramente seus ganhos após os dados.

A Rússia e os EUA tiveram sua primeira reunião desde o início da guerra na Ucrânia, com o objetivo de restaurar as relações e preparar o terreno para o fim do conflito.

Entretanto, problemas na oferta de petróleo mantiveram os preços elevados.

A Rússia atacou a infraestrutura de gás ucraniana e danificou instalações de produção, disse o ministro da Energia da Ucrânia, German Galushchenko.

Já a Rússia disse que os fluxos de petróleo do Caspian Pipeline Consortium, uma importante rota para as exportações de petróleo bruto do Cazaquistão, foram reduzidos em 30% a 40% na terça-feira, após um ataque de drones ucranianos a uma estação de bombeamento.