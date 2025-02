Petrobras firma operações com Banco do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quinta-feira que firmou operações com o Banco do Brasil que incluem a contratação de duas Notas de Crédito à Exportação (NCE) com compromissos de sustentabilidade no valor de R$3,5 bilhões e R$3 bilhões, conforme comunicado ao mercado. Ambas as notas têm vencimento em 2032.

Adicionalmente, a Petrobras renovou linha de crédito compromissada no valor de R$2 bilhões com o BB, com vencimento prorrogado para 2023, de 2026 anteriormente.

A Petrobras disse ainda que celebrou um protocolo de intenções com o banco visando cooperação técnica, sem ônus para as partes, no desenvolvimento de projetos voltados à descarbonização e à preservação de biodiversidade.

"Essas operações estão alinhadas à estratégia de gestão de passivos da Petrobras, com o objetivo de melhorar o perfil da dívida e reduzir custos", disse a estatal no documento.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)