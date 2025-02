Petrobras faz parceria com governo para capacitar famílias do CadÚnico

A Petrobras vai capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para que possam conseguir emprego na indústria de petróleo e gás. Além de promover oportunidade de renda para famílias de baixa renda, a iniciativa procura preencher uma lacuna de mão de obra especializada em operações da companhia.

A empresa vai aderir ao Programa Acredita Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O protocolo de intenções será assinado pela presidente da empresa, Magda Chambriard, e o ministro Wellington Dias, na tarde desta quinta-feira (20), na sede da estatal, no Rio de Janeiro.

O CadÚnico é um conjunto de informações sobre as famílias em situação de pobreza e o principal instrumento do governo para a seleção e a inclusão de pessoas em programas sociais, como o Bolsa Família, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Auxílio Gás e Minha Casa Minha Vida. São cerca de 40 milhões de inscritos.

A gerente de Projetos Sociais da Petrobras, Marcela Levigard, explicou à Agência Brasil que a estatal do petróleo vai utilizar o já existente Programa Autonomia e Renda da companhia como braço de atuação na parceria com o governo federal.

Grupos vulnerabilizados

Dentro do CadÚnico, a Petrobras vai dar prioridade para grupos vulnerabilizados, como pretos e pardos, mulheres, pessoas com deficiência (PCD), pessoas trans, indígenas, quilombolas e refugiados, além de desempregados. Os alunos recebem ainda uma bolsa auxílio mensal. As inscrições podem ser feitas neste endereço.

"O Programa Autonomia e Renda é a nossa forma de contribuir para essa iniciativa do governo federal de qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade, para que elas possam ampliar suas oportunidades de empregabilidade em um segmento de óleo e gás", diz Levigard.

De acordo com o ministro Wellington Dias, cerca de 70 organizações têm parceria com o programa da pasta. "Acreditamos que a geração de oportunidades é o que trará qualidade de vida e maior participação social para famílias que estão vulneráveis", afirmou o ministro, que ainda nesta quinta-feira, assina a parceria com a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), também no Rio de Janeiro.

Especialidades

A Petrobras calcula oferecer cerca de 20 mil vagas nos cursos de qualificação em 2025 e 2026. A companhia fez um mapeamento em várias operações da empresa, como exploração, produção e refino de petróleo, para identificar quais as lacunas de mão de obra qualificada.

Segundo Levigard, a maior parte das vagas será para quem cursou ao menos o 5º ano do ensino fundamental. São funções como caldeireiro, soldador, montador de andaime e pintura industrial. Já para quem tem o ensino médio, são cursos técnicos em áreas como eletrotécnica, segurança do trabalho e mecânica.

Karoline Batista é aluna do curso técnico de eletrotécnica em Araucária, no Paraná, cidade onde fica a Refinaria Presidente Getulio Vargas. Aos 28 anos, ela diz que viu na vaga aberta a oportunidade de voltar a estudar, "tendo a chance de ser um curso profissionalizante, em uma instituição renomada".

"Esse curso abriu minha cabeça, tivemos a oportunidade de fazer nossa aula inaugural dentro da Petrobras, onde é meu sonho trabalhar, então sei que se me esforçar, me dedicar, vou conseguir ir muito longe", disse à Agência Brasil.

A gerente Marcela Levigard explica que a mão de obra formada pelo programa de qualificação não será contratada diretamente pelo Petrobras, o que exige concurso público. A ideia é que os profissionais sejam absorvidos por empresas terceirizadas que fazem parte da cadeia de suprimentos da estatal.

Para adequar a formação profissional às necessidades da cadeia de óleo e petróleo, a Petrobras buscou instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia para formatar os cursos.

Mão de obra local

Levigard conta que os cursos são oferecidos em regiões onde há a atuação da Petrobras, de forma que a capacitação de mão de obra local atenda a pressões por ocupação das próprias comunidades.

"Pressão daquela comunidade que está ali em entorno, que vê aquela obra grande acontecendo e pensa 'eu quero trabalhar, eu quero fazer parte disso'", diz.

Ela acrescenta que para a empresa é "muito mais interessante" poder contar com trabalhadores locais. "Não vai ter custo de alojamento, não vai impactar equipamento de serviço público. Se a sua mão de obra vier de fora, você gera esses impactos, preço do aluguel, custo de vida, em tudo isso".

Segundo a gerente, algumas operações da Petrobras conseguem ter mais de 80% de trabalhadores da própria região. "A mão de obra que vem de fora é muito específica, muito especializada".

Os cursos são oferecidos em 47 cidades de sete estados, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pernambuco, a maior parte relacionada a operações de refinarias.

Em Pernambuco está a maior parte das vagas, mais de 7,3 mil, por causa das obras de ampliação da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, região metropolitana do Recife.

"No pico da obra, teremos lá de 10 mil a 12 mil pessoas. Existe um clamor daquelas comunidades que estão em torno das nossas operações de que elas precisam ser atores principais no processo. Não tem necessidade na visão delas, da nossa também, de se importar mão de obra para aquela região", comenta o gerente executivo de Responsabilidade Social, José Maria Rangel.

Rafaelson Barbosa da Silva mora em Cabo de Santo Agostinho, município vizinho de Ipojuca, e faz um curso de caldeireiro, com a esperança de se empregar na Abreu e Lima.

"Eu vejo esse curso como uma porta de novas oportunidades, porque eu já trabalhei muito em oficina, um pouco com montagem e ganhei a classificação de soldador. Eu via muito as pessoas trabalhando como caldeireiro e fiquei com vontade", disse à Agência Brasil o pernambucano de 35 anos.

Está no radar da empresa fazer um mapeamento para instituir o programa de capacitação no Amapá, estado que servirá de base para a exploração de petróleo na Margem Equatorial, tida como de grande potencial.

A intenção é que, uma vez que a exploração seja liberada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), não haja uma enxurrada de trabalhadores forasteiros.

"Está no nosso radar uma avaliação da ampliação do programa, fazendo um levantamento de quais são as carreiras que a gente vai ter lá", adiantou Rangel.

Maioria feminina

O Programa Autonomia e Renda começou as primeiras qualificações em setembro de 2024 e terminou o ano passado com 1,1 mil inscritos. As primeiras turmas se formarão em março.

Entre os que procuram a capacitação, 75% são pretos ou pardos. Entre os alunos, 60% são mulheres e 45% são mulheres com filhos de até 11 anos.

A bolsa auxílio é R$ 650. Para mulheres com filhos até 11 anos, o valor sobe para R$ 858. "A mulher para poder estudar com um filho pequeno, vai ter que ter um dinheirinho para pagar alguém para cuidar da criança", diz Levigard, ressaltando que trabalho de cuidado de filhos ainda é muito atribuído às mulheres.

O fato de a maioria das vagas serem ocupadas por mulheres pode ser um impulso para alterar a realidade atual da indústria de petróleo e gás, ocupada majoritariamente por homens.

"Potencial temos de sobra! Creio que, com toda a preparação e conhecimento adquirido, podemos e iremos entregar um serviço de excelência tanto quanto os homens", afirma Karoline, do curso em Araucária e mãe de um menino de 8 anos.

Requalificação

O Autonomia e Renda tem também a função de requalificar trabalhadores. José Maria Rangel contextualiza que há seis anos a Petrobras sofreu um processo de "desmonte", o que deixou pessoas desempregadas. Segundo ele, atualmente a empresa precisa desses trabalhadores de volta.

"Só que essa mão de obra está sem praticar, sem treinar há seis anos. Então, o projeto vai nessa linha".

Empresas contratantes

A Petrobras incentiva que os trabalhadores capacitados cadastrem currículos em bancos de emprego do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e em Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), ao mesmo tempo em que estimula as empresas da cadeia do petróleo que disponibilizem as vagas nesses bancos.

Ao fazer as concorrências públicas para fechar contrato empresas terceirizadas, a Petrobras não pode exigir que essas firmas admitam apenas funcionários qualificados pelo Autonomia e Renda, mas faz articulação para que a oferta de trabalhadores seja aproveitada.

"Um movimento no sentido de mostrar para os empresários que existe uma mão de obra qualificada ali", comentou Rangel.

Já em relação à primeira oportunidade no mundo do trabalho, o gerente executivo afirmou que há cláusulas que exigem de 15% a 30% das vagas ocupadas por pessoas no primeiro emprego.