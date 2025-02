Bill Gates vence Musk e Zuck: qual a popularidade de bilionários dos EUA

O empresário Elon Musk, dono da Tesla e do 'X' é rejeitado por pelo menos 55% dos americanos. A informação consta em uma pesquisa feita pelo instituto Ipsos, da agência de notícias Reuters, sobre a avaliação de cada um dos dez maiores bilionários do país. Mark Zuckeberg, dono da Meta, é o mais rejeitado de todos.

O que aconteceu

Apesar de não ser o mais rico da lista, Mark Zuckerberg é quem tem a maior rejeição entre os entrevistados. 64% dos ouvidos disseram ter uma "visão desfavorável" sobre o CEO da Meta, que controla Facebook, Instagram e WhatsApp. A fortuna dele é avaliada em US$ 181 bilhões (aproximadamente R$ 1,03 trilhão), sendo o terceiro do levantamento. 26% consideram ter uma opinião favorável sobre o empresário; 7% nunca ouviram falar do empresário, e 3% preferiram não responder.

Na sequência, Elon Musk e Jeff Bezos aparecem com a mesma taxa de rejeição: 55%. Musk é o mais rico, com fortuna avaliada em US$ 244 bilhões (R$ 1,3 trilhão), com uma visão favorável para 39% dos entrevistados. O ex-CEO da Amazon é o segundo com maior fortuna, US$ 197 bilhões (R$ 1,1 trilhão), e tem 29% de aprovação, porém desconhecido para 13% dos entrevistados (contra 4% que não ouviram falar de Elon Musk). A quantidade de pessoas que preferiu não responder sobre essa questão é igual: 3%.

Quarto mais rico é Larry Ellisson, diretor técnico da Oracle, desconhecido por 64% dos entrevistados. O empresário Sergey Brin, cofundador do Google e ex-CEO da Alphabet é o bilionário com maior índice de desconhecimento: 72%.

Warren Buffett é o empresário com maior opinião favorável: 72%. CEO da Berkshire Hathaway, conglomerado de empresas de vários setores, o investidor é conhecido por ser filantropo. Ele é o quinto mais rico da lista, com fortuna avaliada em US$ 150 bilhões (R$ 856 bilhões). Bill Gates, dono da Microsoft, é o mais conhecido de todos os 10 bilionários. Apenas 5% dos entrevistados disseram nunca ter ouvido falar no empresário.

Pesquisa feita pelo Ipsos/Reuters ouviu 4.145 cidadãos americanos adultos entre os dias 13 e 18 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Para a listagem das fortunas, foram utilizados dados divulgados pela Forbes em 2024.