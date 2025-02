Pena de morte: com quase mil execuções em 2024, regime iraniano chegou a matar mais de 5 pessoas por dia

Em 2024, ao menos 975 pessoas foram executadas no Irã, uma "escalada horripilante" do uso da pena de morte como meio de "repressão política" pela República Islâmica, denuncia relatório publicado nesta quinta-feira (20) por duas ONGs. O número representa um aumento de 17% em relação a 2023. Do total de execuções, 31 eram mulheres e quatro delas foram enforcadas em público, de acordo com o relatório.

Este número "extremamente chocante" de 975 vítimas, o mais alto desde que o senso começou a ser feito, em 2008, está provavelmente subestimado, já que a maioria (90%) das execuções não são públicas, de acordo com a organização iraniana Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega, e a ONG francesa "Ensemble contre la peine de mort" (ECPM), que coletaram vários depoimentos.

Cerca de quarenta supostos casos de execução não puderam ser incluídos no relatório devido à incapacidade de cruzar fontes suficientes, especificaram os autores. "O povo iraniano (...) representa a maior ameaça ao regime, e a pena de morte continua sendo sua ferramenta mais poderosa de repressão política", analisou o diretor do IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, citado no documento. "Essas execuções são parte da guerra que a República Islâmica trava contra o seu próprio povo para manter o poder", abalado desde os grandes protestos populares de 2022-2023, que levaram a uma onda de prisões no país, acrescentou.

Atenção desviada

O ritmo das execuções se acelerou significativamente no segundo semestre de 2024, com até 5 a 6 enforcamentos por dia. As autoridades em Teerã teriam "aproveitado" o fato de que a atenção internacional estava focada nas "crescentes tensões entre Irã e Israel", acredita Amiry-Moghaddam, conforme declarou em uma entrevista coletiva em Paris nesta quinta-feira.

O Ministério das Relações Exteriores francês condenou as execuções "nos termos mais fortes" nesta quinta-feira, "simbolizando a repressão implacável que foi imposta a todos aqueles que ousam expressar as aspirações legítimas do povo iraniano por liberdade".

Vários menores de idade na época dos atos incriminados também foram submetidos à pena de morte. Mehdi Jahanpour tinha 16 anos quando foi preso por assassinato. Ele passou vários anos na prisão e foi executado aos 22 anos, em setembro de 2024.

Frequentemente, os executados "pertencem aos setores mais marginalizados da sociedade" que enfrentam um "regime iraniano extremamente corrupto", enfatizou o diretor do IHR. "Os pobres são enforcados, mas se você tiver dinheiro suficiente, pode escapar da pena de morte", disse.

O Irã é o país que mais usa a pena de morte, depois da China, de acordo com a Anistia Internacional. A pena capital é uma alavanca fundamental no sistema judicial do Irã, baseado na aplicação da lei Sharia desde a Revolução Islâmica de 1979.

A maioria das execuções de 2024 ocorreram por crimes relacionados a drogas, assassinato ou estupro. Os autores do relatório pedem às Nações Unidas que "parem sua cooperação com o regime iraniano" na luta contra o tráfico de drogas, um argumento usado por este último para justificar a repressão, alertam.

As autoridades também usam acusações vagas de "corrupção na Terra" ou "rebelião" para atacar dissidentes, afirmam as ONGs.

Teerã executou até agora 10 homens em conexão com o vasto protesto "Mulheres, Vida, Liberdade", que eclodiu em setembro de 2022, após a morte em detenção da jovem Mahsa Amini, presa por um delito contra o uso obrigatório do véu.

Mohammad Ghobadlu, 23, e Gholamreza Rasaei, 34, foram executados em janeiro e agosto de 2024, respectivamente, o primeiro por matar um policial e o último um Guarda Revolucionário, durante os protestos de 2022. Grupos de direitos humanos denunciam que seus julgamentos foram marcados por irregularidades.

Quase todas as execuções são realizadas por enforcamento, geralmente sem testemunhas, nas prisões onde os culpados estão detidos, embora algumas tenham sido realizadas em público.

O relatório ainda afirma que frequentemente os condenados têm o acesso aos seus advogados negado, o que destaca o uso "sistemático" de tortura física e psicológica para obter confissões, nas quais os juízes geralmente baseiam suas condenações.

Atualmente, pelo menos 13 ativistas do movimento "Mulheres, Vida, Liberdade" estão no corredor da morte no Irã, de acordo com o relatório das duas ONGs.

Minorias étnicas ? principalmente balúchis e curdos ? também estão super-representadas entre os condenados à morte.

Este é o caso de Pakhshan Azizi e Varisheh Moradi, ativistas curdas pelos direitos das mulheres condenadas por seu trabalho humanitário e que correm risco de execução, dizem o IHR e o ECPM.

(Com AFP)