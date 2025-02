Pai e filho são alvo de tiros entre PM e CV; é a 3ª criança baleada no RJ

Imagem: Mariana Ramos / Prefeitura do Rio

Do UOL, em São Paulo

Um pai e um menino de 8 anos foram baleados na tarde desta terça-feira (18) em um ponto de ônibus em meio a uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV) em Costa Barros, na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Pai e filho foram levados a um hospital por testemunhas, que disseram que os agentes se negaram a socorrê-los. Ambos foram atingidos nas pernas. Levado ao Hospital Getúlio Vargas, o pai teve alta hospitalar. Já o filho segue internado no Hospital Albert Schweitzer.

Questionada pelo UOL, a PM disse só ter tido conhecimento do episódio à noite, horas após o confronto. A corporação informou ainda ter instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias do episódio.

Três crianças foram baleadas só neste ano na região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Uma delas morreu e as outras duas ficaram feridas. Em 2024, 26 crianças foram atingidas por disparos de arma de fogo, ainda de acordo com a entidade. Quatro faleceram.

Como foi o confronto

Tiros após tentativa de abordagem a um veículo suspeito, diz PM. Segundo a corporação, agentes do 41º DP (Irajá) abriram fogo após terem sido alvo de um ataque a tiros em uma tentativa de abordagem a um veículo suspeito.

PM foi baleado em uma das mãos e atropelado em meio à ação, de acordo com a polícia. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, onde está internado em estado estável, ainda segundo a instituição.

Suspeito também se feriu. Segundo a PM, o homem era considerado foragido do sistema prisional. Na ação, os agentes apreenderam um fuzil, um veículo roubado, munições e um rádio comunicador.