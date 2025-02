PagBank prevê lucro por ação até 15% maior em 2025

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - O PagBank espera aumentar o lucro por ação entre 11% e 15% em 2025, após registrar novo trimestre de recorde para o lucro líquido, de R$631 milhões, nos meses de outubro a dezembro de 2024, 21% maior que o mesmo período um ano antes.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$571,5 milhões para a companhia no último trimestre de 2024, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

A empresa de meios de pagamentos, que também tem um banco digital, anunciou nesta quinta-feira novas projeções para 2025, com outras métricas, junto à divulgação de seu balanço financeiro do quarto trimestre e do ano de 2024.

"O melhor jeito de medir nossa operação é lucro bruto", disse o diretor financeiro do PagBank, Artur Schunck, a jornalistas, já que os dados não são comparáveis às projeções de 2024, que incluíam lucro líquido.

"Mudamos para que a gente tivesse mais simplicidade e um foco maior naquilo que realmente importa... A melhor maneira de demonstrar a criação de valor para o acionista, lucro por ação... Qual é a principal utilização da nossa geração de caixa operacional? Capex, então por isso a gente abriu investimento também."

No ano passado, o lucro por ação do PagBank foi de R$6,62, crescimento de 30% em base anual.

No acumulado de 2024, o lucro da empresa somou R$2,3 bilhões, alta de 28% versus 2023, enquanto a projeção da companhia para o período mirava um aumento entre 19% e 25%.

No quarto trimestre, o PagBank registrou receita líquida de R$5,1 bilhões, avanço de 18% ano a ano, acima da expectativa média de analistas de R$5,02 bilhões, segundo dados da LSEG.

O volume total processado em pagamentos (TPV) alcançou R$146 bilhões entre outubro e dezembro de 2024, avanço de 28% sobre a mesma etapa de 2023. No ano, somou R$518 bilhões, alta de 32% ante 2023, superando a projeção de crescimento entre 22% e 28%.

A taxa de inadimplência de longo prazo (acima de 90 dias) no trimestre ficou em 2,3%, de 3,2% um ano antes.

A carteira de crédito expandida alcançou R$48 bilhões no quarto trimestre, aumento de 46% ano a ano, com o volume de depósitos expandindo para R$36,1 bilhões, alta de 31% ano a ano.

"Mesmo diante de desafios como a alta da taxa de juros e a volatilidade do câmbio, mantivemos a nossa estratégia de crescimento, expandindo negócios, conquistando novos clientes e fortalecendo nossa plataforma de serviços financeiros", afirmou o presidente-executivo do PagBank, Alexandre Magnani, em comunicado à imprensa.

O PagBank, antigo PagSeguro, encerrou dezembro com 33,2 milhões de clientes totais, aumento de 7% ante o mesmo período de 2023, e 17,8 milhões de clientes ativos, 3% superior na mesma comparação.

Já o retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) atingiu 15,2% em 2024.

PERSPECTIVAS PARA 2025

Além da projeção de lucro por ação para este ano, o PagBank também previu um crescimento do lucro bruto entre 7% e 11% em 2025, além de investimentos na faixa de R$2,2 bilhões a R$2,4 bilhões nesse mesmo período.

"É um ano bastante complexo, 2025. Então, nós vamos ter que buscar eficiência, otimização, volumetria com rentabilidade", disse Schunck.

"Momentos como o que nós estamos vivendo hoje, de incerteza para frente, necessitam que a gente coloque muito foco em balancear. Em alguns segmentos crescer um pouco mais, em outros ambientes, você tem que olhar mais a eficiência. Despesa é um deles", acrescentou, citando perspectiva de desaceleração em certos investimentos.

"A gente fez bastante investimento desde o último trimestre de 2023, aumentando a volumetria de investimentos em marketing, aumentando a equipe de vendas na rua, melhorando o atendimento ao cliente, que é super importante na proposta de valor. Para 2025, a gente já tem que tomar um pouco mais cuidado, não dá para avançar da mesma forma que a gente cresceu."

