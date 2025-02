Cid: 'O senhor perdeu, vai para casa', disse chefe da FAB a Bolsonaro

Em depoimento de sua delação premiada à Polícia Federal, Mauro Cid relatou como os então comandantes das Forças Armadas em 2022 viam a possibilidade de Jair Bolsonaro assinar uma minuta golpista. Segundo Cid, o comandante da FAB, brigadeiro Carlos Baptista Júnior, era o que mais discordava da ideia e afirmou para Bolsonaro que ele tinha que "ir para casa".

O que aconteceu

STF levantou sigilo dos depoimentos da delação de Cid. Delator falou com investigadores sobre as reuniões de Bolsonaro com os comandantes em 2022. O ex-ajudante de ordens detalhou como cada um pensava e relatou diálogos que ouviu no encontro de Bolsonaro com os três oficiais, no qual foi apresentada a proposta de minuta para manter Bolsonaro no poder após a derrota dele para Lula.

Comandante da FAB na época foi o mais enfático ao tentar dissuadir Bolsonaro, segundo Cid. "Presidente, o sr. entrou no jogo, o sr. quis jogar, o sr. perdeu. Não teve fraude,(...) agora acabou o sr. tem que ir pra casa, o sr. tem que fazer oposição", teria dito Carlos Baptista Júnior.

Na versão de Cid, o então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, falava que estava com a frota "pronta para agir". Ele estaria aguardando Bolsonaro dar a "ordem", mas dependia da adesão do Exército que tem o maior efetivo entre as forças, disse Cid.

O comandante do Exército, general Freire Gomes, seria o "meio termo" entre os dois, segundo Cid. Mas ele nunca concordou com tomada de poder pelos militares.