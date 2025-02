Documentos, mensagens, delações: o que a PGR usou para embasar denúncia

Do UOL, em São Paulo

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se baseou no cruzamento de informações presentes em diferentes documentos, mensagens e outras provas para construir a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas acusadas de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Entre as provas há um discurso que seria lido por Bolsonaro após golpe. Documento foi encontrado impresso em sua mesa na sede do PL. Segundo a PGR, o mesmo texto também estava salvo em celular de Cid —o que, para o órgão, reforça a tese de que o grupo formava uma organização criminosa focada na "permanência autoritária no poder, mediante o uso da força".

Planilha com o nome de "Desenho Op Luneta" continha as etapas de implementação do golpe de Estado. Ela foi encontrada em um pendrive atribuído ao tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, um dos "kids pretos". Arquivo tinha sete linhas de operações em cinco blocos temporais. Planejamento englobava o período de dezembro de 2021 a agosto de 2023.

Durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagem reveladores da marcha de ruptura da ordem democrática. Trecho da denúncia da PGR

O arquivo encontrado deixa claro que as diversas frentes de atuação da organização, narradas ao longo desta denúncia, foram fruto de planejamento prévio, que antecipavam desde os ataques ao processo eleitoral até a concretização do golpe de Estado, mediante assinatura de Decreto Presidencial, neutralização de autoridades públicas e controle da narrativa nacional e internacional sobre a ruptura institucional. Trecho da denúncia da PGR

Documento semelhante, batizado de "Operação 142", foi encontrado na sede do PL. Estava na mesa ocupada pelo Coronel Flávio Botelho Peregrino, então assessor de Walter Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022. O plano previa ofensivas contra o STF, controle da narrativa midiática e anulação das eleições, segundo a denúncia. "Lula não sobe a rampa", dizia documento.

Operação 142: documento encontrado na sede do PL Imagem: Reprodução

Heleno, Ramagem e a guerra à urna eletrônica

Augusto Heleno e Alexandre Ramagem tiveram "importante papel" na "construção e direcionamento das mensagens". Segundo a PGR, o ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência participaram da "preparação da narrativa" divulgada pelo ex-presidente.

Anotações encontradas na casa de Heleno visavam "fabricar um discurso contrário às urnas eletrônicas". Um documento intitulado "Relatório de Análise de Urna Eletrônica (2016)" dizia ser impossível auditar a votação e a contagem dos votos em função de um problema de criptografia da urna —jamais comprovado.

Encontrado com Ramagem, documento "Presidente TSE informa.docx" também reunia "argumentos contrários às urnas eletrônicas". Já "Bom dia Presidente.docx" descrevia a "a criação de um grupo técnico para desacreditar as urnas eletrônicas". Em depoimento, ele negou que enviasse a Bolsonaro tudo que escrevia.

Apesar da declaração, denúncia aponta que documento foi entregue a Bolsonaro. Um trecho de "Presidente TSE informa.docx" foi localizado numa foto enviada por Ramagem a um contato identificado como "JB 01 8". Para a PGR, o contato é "evidentemente o Presidente Jair Messias Bolsonaro".

Sugestão de que Bolsonaro não cumprisse ordens judiciais foi encontrada no celular de Ramagem e em agenda de Heleno. Os conspiradores planejavam que a Advocacia-Geral da União emitisse um parecer que autorizasse o então presidente a não cumprir determinações nas quais houvesse "manifesta ilegalidade".

A conexão entre os documentos de Augusto Heleno e Alexandre Ramagem confirmam que os múltiplos ataques disseminados por Jair Messias Bolsonaro ao processo eleitoral e às instituições democráticas, a partir do dia 29.7.2021, não foram aleatórios e representavam a primeira etapa de um plano de permanência no poder com desprezo das estruturas constitucionais. Trecho da denúncia da PGR

'Punhal Verde e Amarelo'

Um documento batizado de "Punhal Verde e Amarelo" detalhava o plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Arquivo foi encontrado em um HD externo vinculado a Mário Fernandes, ex-assessor da Secretaria Geral da Presidência da República.

Denunciados monitoraram os alvos e fizeram lista dos recursos necessários para a concretização da ação, incluindo armamento pesado, fuzil, metralhadora e granada. Impresso por Mário Fernandes dentro do Palácio do Planalto, o documento considerava a possibilidade de envenenamento de Lula ou "remédio que lhe cause um colapso orgânico".

Trecho do planejamento "Punhal Verde e Amarelo" Imagem: Reprodução

Minuta do golpe e reuniões

PGR cita fotos de uma minuta de decreto encontrada em dispositivos eletrônicos de Mauro Cid. Documento concretizava o golpe de estado com decretação de Estado de Sítio, Operação de Garantia da Lei e da Ordem e prisão de Moraes.

Denúncia cruzou depoimentos, delação e registros do Palácio do Planalto. Gonet cita que a minuta teria sido apresentada por Filipe Martins a Bolsonaro. Depois de fazer algumas alterações, o ex-presidente apresentou o documento a representantes das Forças Armadas em uma reunião. Registros de entrada e saída do Planalto e depoimento do general Freire Gomes confirmam o episódio.

Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o Estado de Sítio: e, como ato contínuo, decreto Operação de Garantia da Lei e da Ordem. Trecho da minuta golpista

Trocas de mensagens

Denúncia cita diversas trocas de mensagens. Conversas entre os denunciados mostram ataques coordenados ao sistema eleitoral e aos militares que não embarcaram no plano de golpe. "Mensagens indicam que os investigados continuavam tentando obter, inclusive com a utilização de hackers, pretextos que pudessem colocar em dúvida a higidez do processo eleitoral após o segundo turno", diz a denúncia.

Grupo no aplicativo Signal monitorou Moraes. No dia 15 de dezembro de 2022, os integrantes chegaram a colocar em prática o plano para "neutralizar" o ministro, segundo a denúncia. "Estou na posição", diz uma das mensagens interceptadas pelos investigadores.

Prints de mensagens mostram monitoramento de Moraes Imagem: Reprodução