Nubank planeja anúncio de novo mercado este ano, diz diretor

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank planeja anunciar sua expansão para um novo mercado neste ano, disse o diretor de relações com investidores do banco digital, Jorg Friedemann, nesta quinta-feira, na esteira da divulgação do resultado do quarto trimestre.

A companhia teve lucro líquido ajustado de US$610 milhões no quarto trimestre, salto de 87% ano a ano e acima dos US$567 milhões estimados em média por analistas, segundo pesquisa da LSEG. Ainda assim, o desempenho não foi suficiente para puxar as ações, que caíam nas negociações pós-mercado em Nova York.

Após expandir do Brasil para México e Colômbia, o Nubank espera anunciar seu mais recente mercado até o final deste ano, disse Friedemann em entrevista à Reuters.

A administração do Nubank vem sugerindo uma expansão há vários trimestres, com investidores e analistas esperando por mais detalhes sobre o momento e a localização a ser escolhida.

"A gente não está pronto ainda para fazer qualquer anúncio mais específico de qual que é a próxima, mas esperamos que isso aconteça até o final de 2025", disse o diretor.

No mês passado, o presidente-executivo do Nubank, David Vélez, disse que uma simplificação das regulamentações norte-americanas poderia tornar o setor bancário daquele país mais atrativo para novos players. Ao mesmo tempo, afirmou que a Europa não é uma prioridade para o Nubank.

O Nubank, listado na bolsa de valores de Nova York por meio da Nu Holdings, tinha 114 milhões de clientes no final de dezembro, um aumento de 22% ano a ano.

"2025 vai ser o ano que a gente começa a estabelecer as bases para que o Nubank se torne uma empresa de tecnologia que pode atuar em múltiplos países e regiões", disse Friedemann.

Mesmo com o salto no lucro do quarto trimestre, impulsionado por um aumento de receita e uma base de clientes maior, as ações da Nu Holdings caíam cerca de 6% nas negociações pós-mercado, para cerca de US$12,55, após publicação dos resultados.

A receita da empresa subiu 50% no trimestre, excluindo efeitos cambiais, para US$2,99 bilhões, abaixo da estimativa média dos analistas, de US$3,29 bilhões.

Analistas do Citi disseram que a leitura é majoritariamente negativa, com "desaceleração acentuada" de indicadores importantes de desempenho no lado da receita e queda em alguns indicadores de provisão do banco digital, conforme nota enviada a clientes.