71% dos cidadãos dos EUA acham que os muito ricos têm 'muita influência' na Casa Branca

A maioria dos norte-americanos teme que a iniciativa de Elon Musk de reduzir o governo federal possa prejudicar os serviços dos quais suas comunidades dependem e acredita que os bilionários têm muita influência sobre o governo do presidente Donald Trump, segundo uma nova pesquisa da Reuters/Ipsos.

Cerca de 58% dos entrevistados da pesquisa de seis dias concluída na terça-feira disseram estar preocupados que programas federais, como pagamentos de aposentadoria da Previdência Social e auxílio estudantil, poderiam ser atrasados pela campanha de Musk, o dobro dos 29% dos entrevistados que disseram não se preocupar com isso.

Os norte-americanos, incluindo alguns dos mais fervorosos apoiadores de Trump, estão nervosos com a influência que os norte-americanos ricos estão tendo na Casa Branca depois que Trump abasteceu seu gabinete e círculo de assessores com executivos de empresas e bilionários.

Entre os entrevistados da pesquisa, 71% concordaram com a afirmação de que os muito ricos têm muita influência na Casa Branca e 69% disseram que acham que os ricos estão ganhando dinheiro com suas conexões na Casa Branca.

Mesmo entre os norte-americanos que disseram se identificar fortemente com o movimento Make America Great Again, ou MAGA — os apoiadores mais fervorosos do presidente, que constituem cerca de um terço de seu partido — cerca de 44% acham que os norte-americanos mais ricos estão lucrando com as conexões com a Casa Branca.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, foi escolhido por Trump para liderar uma iniciativa de corte de custos chamada Departamento de Eficiência Governamental, que demitiu mais de 10.000 funcionários públicos nas últimas duas semanas de uma forma que os democratas e outros críticos chamaram de aleatória.

Até o momento, os republicanos estão apoiando amplamente a iniciativa Doge de Musk, mas o restante do país está menos impressionado.

Cerca de 42% dos entrevistados na pesquisa Reuters/Ipsos apoiam a força-tarefa de Musk para cortar gastos do governo, em comparação com 53% que se opõem. A divisão ultrapassa claramente as linhas partidárias.

A maioria dos entrevistados — 62% — rejeitou uma declaração de que o presidente tem o direito de demitir qualquer funcionário federal que discorde do presidente, em comparação com 23% que disseram concordar.

Com essas preocupações, há o risco de uma reação política negativa se Trump e Musk forem vistos como tendo ido longe demais, dizem analistas. Embora Trump esteja impedido de exercer um terceiro mandato pela Constituição dos EUA, os republicanos que controlam o Congresso enfrentarão os eleitores no próximo ano.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online e em todo o país, entrevistou 4.145 adultos dos EUA e a margem de erro é de cerca de 2 pontos percentuais.