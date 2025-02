Nevascas provocam várias mortes no Japão

A região norte do Japão registrou um recorde de neve nas últimas duas semanas, o que provocou várias mortes, e a Agência Nacional de Meteorologia alertou nesta quinta-feira (20) que outra tempestade estava a caminho.

O departamento de Aomori, no norte do país, registrou pelo menos nove mortes relacionadas à neve neste inverno, incluindo seis pessoas que estavam limpando telhados. Em Niigata, na região central, houve 12 mortes relacionadas à neve, segundo as autoridades.

Três funcionários de uma estação remota nas montanhas da região de Fukushima também foram encontrados mortos na terça-feira, após atravessarem uma montanha nevada para realizar trabalhos de manutenção em uma fonte termal, informou a imprensa local.

As regiões mais atingidas pela nevasca, que causou problemas de transporte e várias mortes, estão ao longo do litoral do Mar do Japão, na fronteira com a Rússia e as duas Coreias.

"Estou aqui há dez anos e nunca vi nada parecido com isso", disse à TBS um morador de Sukayu, no departamento de Aomori.

"Se você observar a quantidade de neve que caiu por dia, não houve um episódio excepcional. Mas a neve se acumulou", disse ele, alertando que ela poderia ser reproduzida.

"Poderemos ver uma tempestade de neve em nível de alerta se as nuvens de neve permanecerem no mesmo lugar", disse o escritório da JMA em Aomori em um boletim nesta quinta-feira.

Mais de 3,5 metros de neve se acumularam na cidade de Tsunan, no departamento de Niigata.

Nos últimos dias, centenas de veículos ficaram presos por horas em vários pontos das rodovias por causa da neve.

