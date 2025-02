CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente executivo da gigante de streaming Netflix anunciou nesta quinta-feira um investimento de US$1 bilhão para produzir filmes e séries de TV no México nos próximos quatro anos.

Falando em uma coletiva de imprensa matinal na Cidade do México, o CEO Ted Sarandos disse que estava ansioso para firmar mais parcerias com produtores no país latino-americano.

(Reportagem de Aida Pelaez-Fernandez)