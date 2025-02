Netanyahu promete eliminar o Hamas após entrega de corpos de 4 reféns

Do UOL, em São Paulo

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltou a afirmar que vai eliminar o grupo extremista Hamas. Declaração foi publicada em vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (20), após a devolução dos corpos de quatro reféns israelenses, incluindo um bebê de oito meses e uma criança de quatro anos.

O que aconteceu

Netanyahu declarou que Israel vai se vingar do Hamas. "Destruiremos os assassinos, eliminaremos o Hamas e, juntos — com a ajuda de Deus — garantiremos nosso futuro", disse.

O premiê prometeu trazer todos os reféns e afirmou que hoje é um dia difícil para os israelenses. "Neste dia, estamos todos unidos em uma dor insuportável. Todos nós sofremos com dor misturada com raiva. Estamos todos furiosos com os monstros do Hamas".

Os corpos do bebê israelense Kfir Bibas e de seu irmão Ariel, de quatro anos, foram entregues hoje. Eles eram os dois prisioneiros mais jovens levados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023. O corpo da mãe Shiri Bibas também foi entregue junto com o do idoso de 83 anos, Oded Lifschitz. A entrega foi feita em Khan Younis, na Faixa de Gaza, e os caixões pretos foram recebidos pela Cruz Vermelha para transporte a Israel.

Os veículos da Cruz Vermelha saíram do local da entrega na Faixa de Gaza com quatro caixões pretos. Cada um dos caixões tinha uma pequena foto dos reféns. Militantes armados do Hamas, vestindo uniformes pretos e de camuflagem, cercavam a área. "Agonia. Dor. Não há palavras. Nossos corações — os corações de uma nação inteira — estão em frangalhos", disse o presidente de Israel, Isaac Herzog.

O Hamas disse em novembro de 2023 que as crianças e sua mãe foram assassinadas em um ataque aéreo israelense. Apesar disso, as mortes não haviam sido confirmadas pelas autoridades israelenses. "Shiri e as crianças se tornaram um símbolo", disse Yiftach Cohen, morador de Nir Oz, à Reuters.

Os críticos argumentam que Netanyahu não fez o suficiente para trazer os reféns de volta, o que ele rejeita. A entrega de hoje marca a primeira devolução de cadáveres durante o atual acordo e não se espera que Israel confirme suas identidades até que sejam concluídas todas as verificações de DNA.

ONU denuncia encenação 'abominável' do Hamas

Retrato alterado do primeiro-ministro de Israel e da família Bibas, no palco antes da entrega dos corpos de quatro reféns israelenses pelo Hamas Imagem: Eyad Baba / AFP

ONU criticou a entrega dos corpos dos reféns. "A maneira como o Hamas encenou a entrega dos corpos de quatro reféns israelenses nesta quinta-feira é "abominável e cruel", denunciou o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.

"O desfile de corpos da maneira vista esta manhã é abominável e cruel, e vai contra o direito internacional. Pedimos que todos os retornos sejam conduzidos com privacidade, com respeito e cuidado", afirmou o Alto Comissariado.

Guerra na Faixa de Gaza iniciou após o ataque liderado pelo Hamas. Cerca de 1.200 pessoas morreram, de acordo com os registros israelenses, e 251 foram sequestradas. As forças armadas de Israel mataram cerca de 48 mil pessoas, segundo as autoridades de saúde palestinas, e deixou Gaza, densamente povoada, em ruínas.

*Com Reuters