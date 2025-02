Musalem, do Fed, cita risco de aumento das expectativas de inflação e de estagflação

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Alberto Musalem, destacou nesta quinta-feira os dois riscos de aumento das expectativas de inflação e de estagflação difícil de lidar, em comentários que enfatizaram as escolhas potencialmente difíceis que o banco central dos EUA enfrenta.

Embora muitos de seus colegas digam que consideram as expectativas de inflação ancoradas, Musalem disse estar preocupado com dados recentes que mostram que elas podem estar aumentando -- um acontecimento que pode forçar o Fed a seguir um caminho mais restritivo.

"No ambiente atual, os riscos são maiores do que seriam se a inflação estivesse na meta ou abaixo dela", disse Musalem em comentários preparados para o Economic Club of New York.

"O risco de que as expectativas de inflação possam se tornar desancoradas é maior do que seria se a economia estivesse operando com folga e se os consumidores e empresas não tivessem passado recentemente por um período de alta inflação."

Embora tenha dito que ainda sente que a inflação convergirá para a meta de 2% do Fed, ele afirmou que "o mercado e algumas medidas de pesquisa indicam que as expectativas de inflação de curto prazo aumentaram notavelmente nos últimos três meses".

Se a inflação ficar presa nos níveis atuais acima da meta ou as expectativas aumentarem, "um caminho mais restritivo de política monetária em relação ao caminho de base pode ser apropriado", disse.

Os comentários de Musalem falavam sobre as possíveis complicações em torno da narrativa principal do Fed, de queda da inflação e eventuais novos cortes nas taxas -- uma perspectiva que continua sendo a base mesmo quando as autoridades reconhecem o possível impacto nos preços dos novos impostos de importação e regras de imigração do governo Trump.

Essa também continua sendo a perspectiva central de Musalem, com a política monetária permanecendo restritiva "até que a convergência da inflação seja garantida".

Mas mudanças políticas vindouras "podem afetar materialmente o caminho da economia", disse. "Os riscos de inflação estagnar acima de 2% ou subir parecem enviesados para cima... Um cenário alternativo e plausível em que a inflação deixa de convergir, ou sobe, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho enfraquece também deve ser considerado."

A combinação de crescimento lento e inflação alta é o pior cenário possível para os banqueiros centrais, deixando o Fed com tensão entre suas metas de emprego e inflação e forçado a escolher qual priorizar.

(Reportagem de Howard Schneider)