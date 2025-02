Mulher que diz ser Madeleine McCann é presa no Reino Unido, diz jornal

A mulher que diz ser Madeleine McCann foi presa ontem (19) em um aeroporto do Reino Unido. A informação é do DailyMail.

O que aconteceu

A polonesa Julia Wandelt, de 23 anos, é suspeita de perseguir e assediar os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann. Ela foi abordada por policiais assim que desembarcou no Aeroporto de Bristol.

Julia foi presa dias após divulgar um novo teste de DNA dizendo que Gerry McCann pode ser seu pai biológico. Ela compartilhou um resultado com correspondência de 69,23% a partir de amostras de "cabelo obtido do chão da cena do crime em Portugal" e "saliva da colcha da cama na cena do crime".

Como meus pais na Polônia e Kate e Gerry McCann se recusaram a fazer um teste de DNA, meus resultados de DNA foram enviados a um especialista mundial que os comparou com o DNA encontrado na cena do crime de McCann em Portugal.

Post de Julia Wandelt

Segundo ela, o resultado indicou que ela é "parte britânica e parte irlandesa", e não 100% polonesa, como indicou um teste de DNA anterior. Na época, Julia pediu desculpas por causar mais tristeza aos pais de Madeleine.

Em 2023, Julia viralizou nas redes sociais após criar um perfil dizendo que era Madeleine. Ela alega que não tem muitas memórias de infância, mas diz que foi vítima de um abuso sexual. Ela também se apoiou no fato de que tem cabelos loiros e olhos azuis, além de uma anomalia ocular que deixa a pupila em formato de fenda, assim como Madeleine.

Madeleine McCann tem uma anomalia ocular que deixa a pupila em formato de fenda Imagem: Reprodução

Madeleine tinha três anos quando desapareceu de um resort na Praia da Luz, em Portugal, em 3 de maio de 2007. Os pais dela estavam jantando com amigos em um bar próximo.

A polícia ainda não sabe o que aconteceu com Madeleine, mas as investigações apontam que ela esteja morta. O único suspeito do crime é Christian Brückner, 47, que cumpre pena de sete anos por estuprar uma mulher de 72 anos em 2005. Ele sempre negou envolvimento no crime de Madeleine.