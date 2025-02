Moraes só deve decidir sobre denúncia contra Bolsonaro após o Carnaval

O ministro do STF Alexandre de Moraes deu início ao trâmite da denúncia apresentada pelo procurador-geral Paulo Gonet, notificando as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 33 denunciados por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Moraes só volta a analisar a denúncia da PGR após o Carnaval. Os advogados dos denunciados terão prazo de 15 dias para apresentarem defesas preliminares. Eles podem rebater acusações da PGR (Procuradoria-Geral da República) e arguir nulidade de elementos apresentados na denúncia. Provas, como delações, podem ser questionadas nesse momento.

Prazo para apresentação de defesas preliminares vai até dia 5 de março. Caso os advogados façam contestações, o relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes, pede que a PGR responda aos questionamentos e dá um prazo de cinco dias para isso.

Depois dessa fase, denúncia é reavaliada pelo relator. Nessa etapa, Moraes avalia novamente os argumentos de ambos os lados. Não há prazo para que ele finalize essa análise.

Após essa avaliação, Moraes aceita ou rejeita a denúncia da PGR. Se for aceita, a denúncia é liberada e o julgamento da ação deve ser feito, neste caso, pela Primeira Turma do Supremo. Com a denúncia aceita, os denunciados se tornam réus.

Ainda é preciso que a Primeira Turma do STF aceite a denúncia

Os denunciados poderão ser julgados pela Primeira Turma, se a denúncia for aceita. Uma mudança no regimento interno do tribunal, em 2023, estabeleceu que as ações penais sejam julgadas nas Turmas, que têm cinco ministros.

Se a denúncia for aceita, o julgamento terá início. Aberta a ação penal, o STF deve começar a coleta de provas e de depoimentos. Somente nesse momento, as testemunhas de defesa e acusação serão ouvidas.

Quem são os ministros da Primeira Turma? A primeira turma da Suprema Corte é presidida pelo ministro Cristiano Zanin. Os outros ministros que a compõe a Turma são: Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.