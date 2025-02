Musk recebe 'motosserra da burocracia' de Milei nos EUA; veja vídeo

O presidente da Argentina, Javier Milei, entregou ao dono do X, Elon Musk, uma motosserra durante o CPAC, evento conservador que acontece nos EUA até o próximo sábado (22). O equipamento é utilizado pelo argentino como uma metáfora para o corte de gastos públicos.

O que aconteceu

"Esta é a motosserra da burocracia!", grita Musk enquanto aponta o equipamento para cima.

Além do encontro no palco, Milei e seus auxiliares também se reuniram com o bilionário reservadamente. Eles posaram para fotos com a motosserra.

O presidente argentino foi aos EUA em busca de acordos comerciais, como mostrou a colunista do UOL Amanda Cotrim. Ele também negocia uma nova linha de crédito com o FMI (Fundo Monetário Internacional) em meio a investigações sobre fraude envolvendo a criptomoeda $Libra.

20.fev.2025 - Musk e Milei Imagem: Divulgação

Milei tenta fechar um novo acordo de crédito com o FMI, estimado em US$ 11 bilhões (R$ 66 bilhões). O objetivo é fortalecer a economia argentina em meio à crise financeira e à investigação sobre a $Libra.

Na última sexta-feira (14), ele divulgou a criptomoeda, de legitimidade duvidosa, o que gerou questionamentos sobre a intenção da publicação. A oposição classificou como o mais grave ato de corrupção da história argentina.

A Argentina pretende flexibilizar o Mercosul para negociar acordos comerciais com os EUA. Milei deseja reduzir tarifas e permitir que países do bloco negociem tratados de livre comércio separadamente.