Milei em Washington para celebrar com os conservadores a vitória de Trump

O presidente argentino, Javier Milei está em Washington para participar de uma convenção ultraconservadora perto da capital, que reúne, a partir desta quinta-feira (20), a elite da direita para celebrar a vitória de Donald Trump.

Milei chegou à capital americana em meio à polêmica do chamado "criptogate", desencadeada depois que, na semana passada, o presidente ultraliberal impulsionou uma criptomoeda que entrou em colapso em apenas duas horas, resultando em perdas multimilionárias.

O presidente argentino aproveitará a estada nos Estados Unidos para se reunir com o bilionário Elon Musk, como já fez em outras ocasiões. Nesta quinta-feira à tarde, ele poderá fortalecer o 'bromance' com o homem mais rico do mundo, a quem Trump nomeou para liderar uma comissão de cortes de gastos públicos federais conhecida como Doge.

Mais tarde, Milei se reunirá com Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), organismo com o qual a Argentina busca um novo acordo, além do empréstimo de 44 bilhões de dólares (R$ 250,8 bilhões, cotação atual) concedido em 2018, que o país está reembolsando.

Na sexta-feira, ele fará um discurso no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e se reunirá com Ajay Banga, presidente do Banco Mundial (BM).

Mas o grande dia será no sábado, quando Milei discursará na Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), que será encerrada com a intervenção do presidente republicano, Donald Trump.

O presidente argentino compartilha das ideias de Trump, por quem sente grande admiração, e não se descarta um encontro entre os dois.

A Cpac foi inaugurada nesta quinta-feira pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, em uma entrevista na qual analisou o primeiro mês da nova administração Trump, marcado por uma grande quantidade de decretos.

"Acho que tivemos mais decretos do que a CNN tem telespectadores", ironizou.

Trump age rapidamente, e seus apoiadores parecem encantados com suas restrições à imigração e o fim dos programas destinados a fomentar a diversidade na administração pública, entre outras medidas.

"Na minha vida, que já dura meio século, nós, conservadores, nunca estivemos tão entusiasmados com o futuro", declarou na terça-feira Kevin Roberts, presidente do grupo de reflexão Heritage Foundation, próximo a Trump.

- "Ultra MAGA" -

Nos corredores da Cpac, além dos tradicionais bonés vermelhos com o lema "Make America Great Again", alguns participantes se destacam por seus trajes, como um homem fantasiado de George Washington, com peruca incluída, ou uma mulher vestindo uma camiseta "Ultra MAGA" estampada com a imagem de Donald Trump como um super-herói musculoso.

A convenção existe há várias décadas, mas, nos últimos anos, tem prestado homenagem ao magnata republicano.

Nesta edição, entre outros, participarão o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson.

Além de Milei, a conferência contará com líderes da direita ou da extrema direita de todo o mundo, como o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, falará no sábado por videoconferência.

Também participarão altos representantes de partidos europeus, como o francês Jordan Bardella e o britânico Nigel Farage.

Muitos buscam inspiração do outro lado do Atlântico, após o bem-sucedido retorno de Donald Trump ao poder.

