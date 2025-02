'Meu mundo era o presidente', disse Cid sobre Bolsonaro em depoimento à PF

Mauro Cid disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) era seu "mundo", em depoimento prestado no dia 19 de novembro de 2024 à Polícia Federal.

O que aconteceu

O ex-ajudante de ordens afirmou que seu "mundo de ação" era Bolsonaro. "Eu ouvia: 'Tem grupos que querem a cabeça do ministro. Tem grupos que querem isso'. Meu mundo era o presidente. Meu mundo de ação era o presidente."

Ainda no depoimento, Cid disse que "meios do Exército" estavam sendo usados para o plano de golpe. "Ninguém chegou com o plano, botou na mesa e falou: 'Vamos prender o Lula e espionar'. Não sei se tem mais gente [envolvida]. Não estava em nenhum grupo. Eu não estava nem na lista de cargos que seria feito depois. Eles estavam usando meios do Exército para fazer as coisas."

Sem saber se tinha mais gente incluída, Cid alega não ter participado de nenhum "planejamento". "Se tinham mais gente incluída, não sei. Não participei de nenhum planejamento detalhado de nenhuma ação. Meu mundo era o mundo do presidente. Não estou mentindo ou omitindo."

Cid recebeu bronca de Moraes

Advertência dois dias depois de depoimento à Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), advertiu Mauro Cid, e disse que o segundo depoimento do militar, em 21 novembro de 2024, seria a última chance dele de falar a verdade.

Ministro do STF chamou a atenção de Cid. "A colaboração não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui, o colaborador dá os fatos, quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público, é o procurador-geral da República, e quem analisa após a eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República se haverá culpabilidade ou não é o Supremo Tribunal Federal, não é o colaborador", diz Moraes.