Braga Netto e participação de militares: o que Cid omitiu em 1ª delação

O tenente-coronel Mauro Cid omitiu informações à Polícia Federal em sua primeira delação premiada. Em uma segunda contribuição, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) retificou dados ao STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Cid havia dito que reunião na casa do general Braga Netto (PL) era para coronel tirar foto. Na segunda delação, na presença do ministro Alexandre de Moraes, o ex-ajudante de ordens disse que os militares, Rafael de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, "afirmaram que algo precisaria ser feito para que causassem um caos" e sugeriram um encontro com o candidato a vice derrotado.

Cid afirmou que os militares defendiam que "alguma ação tinha de ser feita para que o presidente quisesse assinar um documento". Depois disso, segundo o tenente-coronel, as Forças Armadas teriam o entendimento para necessidade de intervir.

A saída do ex-ajudante de ordens da reunião também teve versões diferentes. Inicialmente, Cid disse à PF que teria deixado a conversa para voltar ao Alvorada. Em novembro, entretanto, ele informou que Braga Netto foi quem pediu para ele se retirar do local pela proximidade com Bolsonaro.

A segunda delação de Cid ocorreu em novembro, oito meses depois do primeiro depoimento. O tenente-coronel foi intimado após a Polícia Federal identificar "inconsistências nas informações fornecidas" por ele em março de 2024. "Foi demonstrado que o colaborador omitiu dados ou buscou minimizar situações de alta gravidade, referentes a atos concretos voltados à ruptura institucional almejada pelo grupo do qual fazia parte", relatou Moraes.

O general Braga Netto juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitissem uma medida excepcional que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Pelo respeito que a gente tem com uma autoridade, um general quatro estrelas, que às vezes é muito caro, dosa muitas palavras para evitar estar acusando ou falando de uma autoridade, ainda mais um general quatro estrelas. [...] Mais pelo íntimo interno, do ethos militar.

Mauro Cid à PF sobre omitir participação de Braga Netto

Copa 22 e financiamento

Conversas sobre dinheiro solicitado para suposto golpe também foram alteradas por Cid. Em março, o ex-ajudante de ordens sugeriu R$ 100 mil ao coronel Oliveira, em tom de brincadeira, e disse à PF que valor seria usado para apoiar atos antidemocráticos. Para Moraes, ele disse que não sabia para que o dinheiro seria usado e que o documento recebido não tratava de ações.

O documento Copa 22, que teria detalhado as ações dos supostos golpistas, foi apresentado a Cid após a reunião. "[O arquivo Copa 22] fazia, sim, referência a alguma coisa, digamos assim, carros, casas, hotel, logística básica de movimentação e passagens aéreas. Não falava de armamento, não falava de nenhum material", disse o tenente-coronel em segunda delação.

Cid também afirmou em segunda delação que Braga Netto sugeriu pedir dinheiro ao PL. Um dirigente do partido, segundo o ex-ajudante de ordens, teria dito que a legenda não poderia financiar "esse tipo de operação". O candidato a vice derrotado disse então que tentaria a quantia "por outros caminhos".

Braga Netto entregou dinheiro em uma sacola de vinho, afirmou Cid. "Não contei, não sei quanto, tava grampeado [o pacote] e o coronel Oliveira veio buscar o dinheiro", disse Cid. O valor foi obtido pelo candidato a vice com "alguém do agro", segundo ex-ajudante de ordens.

O sigilo da delação de Cid foi retirado por Moraes nesta quarta (19). A decisão ocorre um dia após a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado.