Analista: Antes submisso a Bolsonaro, Cid foi jogado aos leões por aliados

O tenente-coronel Mauro Cid, antigo ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi jogado aos leões e vive uma situação delicada diante da gravidade do assunto, avaliou a cientista política Luciana Santos no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (20).

O Cid ainda tinha uma questão maior de submissão ao [ex-] chefe do Executivo. É uma quebra de confiança em várias direções, é um processo de traição do ex-presidente em relação ao Cid. Ele foi jogado efetivamente aos leões e colocado numa situação de extrema vulnerabilidade. Luciana Santana, cientista política

Cid foi preso preventivamente em março de 2024, quando áudios divulgados pela revista Veja mostraram ataques dele à corporação e ao STF. Depois, fez o acordo de delação com a Justiça para garantir sua soltura. Nesta quarta, Moraes derrubou o sigilo da delação premiada de Cid e, na manhã de hoje (20), tornou públicos os vídeos das audiências. O tenente-coronel foi pessoalmente ao Supremo acompanhado de seus advogados. Moraes o interrogou pessoalmente, por videoconferência.

É como ele diz 'a minha carreira acabou'. Eu acho que para reconstruí-la sem a força política que tem Bolsonaro... Cid vive uma verdadeira situação complexa. E o mais plausível é que ele contasse tudo o que ele sabia, porque, quer queira quer não, ele quer amenizar a sua situação diante do risco de ficar eternamente preso e ter consequências jurídicas maiores. Luciana Santana, cientista política

Nesta terça (18), a PGR (Procuradoria-Geral da República) fez a denúncia contra o ex-mandatário e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2023. Bolsonaro é acusado de liderar a organização criminosa para tentar se manter no poder, mesmo após a derrota para Lula nas eleições de 2022. A denúncia deve ser julgada ainda em 2025 pela 1ª Turma do STF.

Sakamoto: 'delação de Mauro Cid mostram clima cordial'

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto afirmou que as imagens da delação de Mauro Cid ao ministro Moraes mostram um ambiente de cordialidade e sem tortura psicológica.

Pelo material que a gente acompanhou, o vídeo é de cordialidade. Existe uma relação cordial. Ninguém é claro está oferecendo bolo ou servindo chá da tarde. Ele está sendo acompanhado e assistido por seus advogados, a audiência conta com a presença do Paulo Gonet, procurador-Geral da República, tudo dentro da normalidade.

[No depoimento] Não está se colocando palavras na boca de ninguém, não há instrumentos medievais de tortura, nem técnicas avançadas de tortura psicológica, como algumas pessoas alegaram. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

