Maior comboio de grãos do Brasil sairá de Porto Velho para Santarém com 75 mil t

São Paulo, 20 - A empresa de logística Bertolini Transporte e Navegação colocará em operação, no próximo sábado, 22, o maior comboio fluvial de transporte de grãos já registrado no Brasil. A embarcação sairá de Porto Velho (RO), com destino ao Porto de Santarém (PA), transportando 75 mil toneladas de soja e milho - volume equivalente ao de 1.500 caminhões.A operação será viabilizada pelo novo empurrador Bertolini CL, projetado para conduzir 30 barcaças em um único comboio, acima do padrão atual de 20 unidades. Construída no estaleiro Beconal, a embarcação utiliza quatro motores Mitsubishi modelo S12R-MPTA, de 1.180 hp cada, permitindo maior potência e eficiência no transporte. "A nova configuração amplia nossa capacidade de carga por viagem, reduzindo custos e diminuindo a pressão sobre o transporte rodoviário", disse o diretor Industrial da Bertolini, Flávio Silveira, em nota.O escoamento de grãos pelo rio Madeira, principal rota hidroviária para exportação do Centro-Oeste, tem ganhado relevância nos últimos anos como alternativa aos portos do Sudeste. A produção agrícola da região, antes transportada por longas distâncias em rodovias até Santos (SP) e Paranaguá (PR), agora segue por vias fluviais até portos do Norte, como Santarém (PA), Itacoatiara (AM) e Barcarena (PA), de onde é embarcada para exportação.Rodrigo Teixeira, líder de negócios marítimos da Mitsubishi Marine, afirmou que os motores utilizados na nova embarcação foram projetados para operações de longa duração com menor necessidade de manutenção. "São equipamentos robustos e eficientes, compatíveis com as normas ambientais internacionais", disse em comunicado.