Macron dirá a Trump que seus interesses são iguais em visita a Washington

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quinta-feira que viajará a Washington para tentar convencer o presidente dos EUA, Donald Trump, de que seus interesses estão alinhados com os aliados europeus e que mostrar qualquer fraqueza ao presidente russo, Vladimir Putin, tornaria mais difícil lidar com a China e o Irã.

"Trump, eu o conheço. Eu o respeito e acredito que ele me respeita", disse Macron durante sessão de perguntas e respostas nas redes sociais.

"Vou lhe dizer: no fundo, você não pode ser fraco diante do presidente (Vladimir Putin)", afirmou o presidente francês.

Macron disse que a incerteza sobre como Trump está lidando com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que já dura três anos, é preocupante, mas também está criando incerteza para Putin e isso é algo que precisa ser usado para ajudar nas negociações.

"A palavra é incerteza. Donald Trump gera incerteza nos outros porque ele quer fazer acordos, então Donald Trump gerar incertezas para Vladimir Putin é uma coisa boa", disse Macron, acrescentando que o presidente russo não sabe o que Trump pode fazer ou como ele pode agir.

As declarações de Macron ocorreram em uma sessão de perguntas e respostas nas mídias sociais como parte dos esforços do governo francês para conscientizar as pessoas sobre o impacto da guerra na Ucrânia, o papel da França e a mudança na postura dos EUA desde que Trump assumiu o cargo.

O líder francês também afirmou que mostrar fraqueza a Putin -- o que levaria a uma derrota da Ucrânia e a um acordo ruim -- poderia fazer com que Trump perdesse credibilidade para enfrentar a China e conter o programa nuclear do Irã.

"Como você pode ter credibilidade com a China se você é fraco com Putin?" disse Macron, segurando o punho com firmeza.

O presidente acrescentou que deixar a Ucrânia cair nas mãos da Rússia enviaria um sinal estratégico para Pequim sobre Taiwan.

"E você, que não quer que o Irã consiga a bomba nuclear, não pode ser fraco com alguém que o está ajudando a conseguir uma", disse Macron.

(Reportagem de John Irish e Dominique Vidalon)