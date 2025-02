Lula vê denúncia grave contra Bolsonaro: 'Se for provado, deve ser preso'

O presidente Lula (PT) classificou as denúncias da PGR contra seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado como "extremamente graves".

O que aconteceu

"Tenho certeza que, se for provado, só tem uma saída: ser preso", declarou Lula hoje (20). "Se for provada a participação do ex-presidente e do primeiro escalão dele na tentativa de morte de ministro da Corte eleitoral, do presidente da República e do vice-presidente, isso é uma coisa extremamente grave. Ele [Bolsonaro] e quem participou dessa quadrilha que estava não tentando governar, mas tomar conta do país como se fosse propriedade privada", disse, em entrevista à rádio Tupi.

Defender anistia dos envolvidos no 8/1 é confissão de culpa, opinou o presidente. "Essas pessoas estão se autocondenando pedindo anistia antes de serem julgados. [...] O cidadão deveria estar dizendo: 'Sou inocente'. Mas ele está dizendo: 'Gente, sou culpado, tentei bolar um plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, mas não deu certo porque tive diarreia no dia, fiquei com medo, tive que voar para os Estados Unidos antecipadamente para não ficar com vergonha de dar posse para o meu adversário. Então, por favor, me perdoe antes de eu ser condenado."

Não [perdoaremos]. Você vai conhecer que, nesse país, a lei é verdadeiramente para todos; se cometeu o crime do qual foi acusado, será preso.

Lula, em entrevista à rádio Tupi

Intenção de Lula era manter distância das acusações contra Bolsonaro. O UOL apurou que a Presidência da República tentaria manter uma "postura republicana", para não parecer que quer influenciar no andamento do processo.

A denúncia contra Bolsonaro

Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciadas na terça (18) por tentativa de golpe de Estado. Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), o ex-presidente não só tinha conhecimento do plano para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes, como deu anuência a ele.

Agora, os acusados terão 15 dias para apresentarem suas defesas. Depois, o STF vai julgar se aceita a denúncia: se sim, será instalada uma ação penal e os envolvidos se tornarão réus. Nessa fase, serão colhidos novos depoimentos e provas. Só depois desse processo é que os ministros julgam se condenam ou absolvem os denunciados.