Lula defende 'palpites' de Janja e reprova vazamentos de ministros

O presidente Lula (PT) defendeu nesta quinta (20) os "palpites" que a primeira-dama Janja da Silva dá na sua vida, evitando comentar interferências no governo, e voltou a desconversar sobre reforma ministerial.

O que aconteceu

Em entrevista, o presidente mandou recado a quem reclama da relação com a esposa. A primeira-dama é considerada ativa dentro do governo, o que muitas vezes incomoda ministros e gera crises inesperadas na comunicação.

Lula disse "achar graça" no argumento. "A coisa gostosa que tem na minha relação com a Janja é que ela dá palpite na minha vida, essa é a coisa mais gostosa. Isso não me incomoda, isso me ajuda", defendeu o presidente, à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

Ele reclamou, por outro lado, dos vazamentos nas reuniões. "Tem um anão na minha sala, tem um anão escondido embaixo da mesa. A gente faz reunião e diz 'olha, ninguém pode falar nada dessa reunião', a reunião nem acaba já tem pessoas sabendo, já tem jornalista com informação", brincou.

Esta costuma ser uma questão para Lula. O presidente sempre defendeu que os anúncios devem ser feitos por ele, ou delegados por ele, depois de batido o martelo e se mostra extremamente irritado quando projetos inacabados acabam vazando para a imprensa —ele não comenta, no entanto, quando isso é feito propositalmente pela gestão como balão de ensaio para testar os ânimos da população.

"Se os ministros falam demais, é prejudicial aos próprios ministros", afirmou. Ele também tem insistido em ter uma voz mais uníssona no governo, algo que está sendo implementado desde a chegada do publicitário Sidônio Palmeira na Secom (Secretaria de Comunicação Social).

Ele voltou ainda a desconversar sobre reforma ministerial. As mudanças, aguardadas ainda para este semestre, são exigidas pelo centrão para uma melhor relação com o Congresso nestes dois últimos anos de mandato e para possíveis parcerias em 2026.

Vai acontecer, garantem membros do Planalto, mas Lula tem fugido do assunto. "Eu aceito que todo mundo dê palpite sobre tudo, mas as decisões sou eu que tomo. Na hora em que tiver que mudar alguém, vou mudar alguém", afirmou.