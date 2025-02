Lula vai a SP para check-up anual, 'sem relação com acidente', diz Secom

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) vai a São Paulo na tarde desta quinta-feira (20) para fazer um check-up anual no Hospital Sírio-Libanês.

O que aconteceu

Os exames não têm relação com o acidente do ano passado. Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação), é uma avaliação de rotina que o presidente faz anualmente em dezembro, por causa da idade (79 anos), mas que foi adiada devido aos procedimentos pós-trauma decorrentes da queda que ele sofreu no Palácio da Alvorada, em outubro.

A agenda de Lula foi atualizada nesta manhã. O presidente deverá dormir na capital paulista, onde tem uma casa, e, na manhã de sexta (21), vai para o Rio de Janeiro para fazer anúncios sobre investimentos no setor portuário.

Lula ficou em São Paulo por quase duas semanas em dezembro. Ele foi internado às pressas após sentir dores na cabeça, ainda em decorrência da queda no Alvorada. Em Brasília desde 20 de dezembro, só foi liberado para viajar neste mês, quando também foi ao Rio.

Na capital fluminense, ele participará da festa de 45 anos do PT. O partido marcou um grande evento de dois dias de duração (sexta e sábado) para celebrar a data, com debates, palestras e uma comemoração na sexta à noite, cuja presença do presidente é esperada —sem o evento oficial junto ao prefeito Eduardo Paes (PSD), a viagem ao estado não poderia ser considerada oficial.