Lula: Policial deve usar câmera na favela, para sabermos se será violento

O presidente Lula (PT) voltou a defender o uso de câmeras por policiais nesta quinta (20), mas ponderou que, se houver tiroteio em favelas, "alguém tem de morrer".

O que aconteceu

O governo tem se colocado a favor do uso, em contraponto a governadores da oposição, como o fluminense Claúdio Castro (PL). EM entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, tentou fazer, no entanto, um aceno aos policiais.

"Eu acho que o tiro deve ser a última coisa que a gente tem que fazer", disse Lula. "Nós queremos que os policiais entrem com câmera para a gente saber se ele vai ser violento ou não, antes de tentar qualquer outra coisa."

Se for necessário no tiroteio, alguém vai ter que morrer e a gente não pode só culpabilizar a polícia.

Lula, sobre uso de câmeras

O presidente falava sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição). O projeto foi apresentado pelo ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, no final de outubro do ano passado, mas ainda não andou no Congresso.

Sem citar nenhum governador nominalmente, pediu apoio dos governos estaduais. "Nós, do governo, queremos ser parceiros do governador de estado no combate à violência, no aprimoramento da formação da polícia, uma participação maior da polícia federal", afirmou o presidente.

Ele também descartou o uso da GLO (Garantia da Lei e Ordem). " De vez em quando eles pedem que eu faça uma GLO, e eu não vou fazer GLO, porque a GLO que foi feita no Rio de Janeiro [durante a gestão Michel Temer] gastou R$ 2 bilhões e não resolveu quase nada."