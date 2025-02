Lucro do Walmart cai para US$ 5,25 bilhões no 4º trimestre fiscal

O Walmart teve lucro líquido de US$ 5,25 bilhões em seu quarto trimestre fiscal (encerrado em 31 de janeiro), uma queda de 4,37% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 20. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 0,66, levemente acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,65.

Já a receita do Walmart teve expansão anual de 4,1% no trimestre, a US$ 180,6 bilhões, igualmente acima do consenso da FactSet, de US$ 180,1 bilhões.

Contudo, o varejista norte-americano espera lucro por ação ajustado de US$ 0,57 a US$ 0,58 no primeiro trimestre fiscal de 2026, abaixo do consenso da FactSet, de US$ 0,64.

No ano completo, a previsão é de lucro por ação entre US$ 2,50 a US$ 2,60, também abaixo dos US$ 2,77 antecipados pelo mercado. O Walmart prevê pressão contínua em seu amplo portfólio de produtos e de conversões cambiais.