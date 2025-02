Lucro da CF Industries sobe 19,7% no 4º trimestre, para US$ 328 milhões

São Paulo, 20 - A companhia de fertilizantes nitrogenados CF Industries, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 328 milhões no quarto trimestre de 2024, informou na quarta-feira, 19, a companhia, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 19,7% em relação aos US$ 274 milhões registrados em igual período do ano anterior. O lucro por ação passou de US$ 1,44 para US$ 1,89. A receita líquida diminuiu 3,18% na mesma comparação, passando de US$ 1,57 bilhões para US$ 1,52 bilhão.Tanto os preços médios de venda quanto os volumes vendidos no quarto trimestre de 2024 ficaram em linha com os registrados em igual período do ano anterior, disse a CF em comunicado.A empresa atualmente prevê retornos médios do milho nos EUA superiores aos da soja, refletindo em parte a melhora nos preços do cereal. "Isso deve favorecer o plantio de milho e a demanda por nitrogênio na região", disse a CF. A companhia espera que a área plantada com milho nos EUA em 2025 alcance aproximadamente 93 milhões de acres (37,64 milhões de hectares).Quanto ao Brasil, a CF disse esperar que o País continue importando grandes volumes de nitrogênio em 2025, tendo em vista a produção doméstica ainda limitada.No longo prazo, o balanço de oferta e demanda global de nitrogênio deve ficar mais apertado, já que o crescimento da capacidade nos próximos quatro anos não deve acompanhar o aumento projetado de aproximadamente 1,5% ao ano na demanda global para aplicações tradicionais, além de uma nova demanda para aplicações em energia limpa, afirmou a CF.