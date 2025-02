Lapso de Bolsonaro contradiz tática para salvá-lo

Colunistas do UOL e da Folha, por diferentes ângulos, discorreram sobre a reação de Jair Bolsonaro e seus aliados perante a denúncia da PGR. Especialmente, sobre a denúncia da PGR. Que foi muito bem articulada, na visão de Raquel Landim.

Leonardo Sakamoto destaca uma frase dita hoje pelo ex-presidente: "Quem dá golpe é quem ganha. O golpista não perde, ou, se perde, ele está lascado". Ora, isso contraria justamente uma das teses mais caras de quem o defende. "Ironicamente, o ex-presidente foi bastante didático. Seus aliados e seguidores vêm rebatendo a denúncia, dizendo que não há como punir algo que não foi bem-sucedido. Ignoram que não é possível punir um golpe bem sucedido, apenas a sua tentativa", escreve o jornalista.

As opções estratégicas do capitão também não são muito animadoras. Para Dora Kramer, os bolsonaristas torcem por demora no julgamento pelo STF enquanto tentam fazer as improváveis anistia e reforma da Lei da Ficha Limpa. Para Hélio Schwartsman, "só resta a Bolsonaro dizer que é vítima".

