Justiça não devolveu armas ao crime organizado; são réplicas de airsoft

É enganoso que membros de uma organização criminosa tenham conseguido a devolução de armas de grosso calibre por meio da Justiça. O vídeo foi tirado de contexto para parecer que, após uma perícia, a Polícia Civil devolveu armamentos para criminosos. Na verdade, os homens que aparecem nas imagens são produtores de conteúdo digital e as armas são de airsoft, um jogo desportivo onde os participantes simulam operações policiais.

Conteúdo investigado: Vídeo mostra homens saindo de um prédio, que seria uma delegacia da Polícia Civil, com armas. De acordo com o relato deles, o armamento teria passado por uma perícia. O texto que acompanha o post diz: "Justiça determina devolução de armas de grosso calibre a membros de organização criminosa q haviam sido apreendidas pela Polícia. ESSE É O BRASIL GOVERNADO POR BANDIDOS DENTRO DE TODOS OS PODERES! Aceitem o Brasil acabou!"

Onde foi publicado: Telegram, Instagram e X.

Conclusão do Comprova: É enganoso que membros de uma organização criminosa tenham conseguido a devolução de armas de grosso calibre por meio da Justiça. O vídeo foi tirado de contexto. Os homens que aparecem no vídeo são produtores de conteúdo digital e os itens são réplicas de armas de fogo do tipo airsoft, um jogo desportivo onde os participantes simulam operações policiais.

O vídeo em questão foi gravado no dia 10 de fevereiro de 2025, em frente ao Complexo Policial Investigador Bandeira, em Feira de Santana, na Bahia. Nele, dois influenciadores digitais celebram que retomaram a posse de suas armas de airsoft. "Estamos com nossos equipamentos novamente, graças a Deus. Saindo aqui agora da delegacia da Polícia Civil. Todas as armas passaram por perícia. Estamos de volta com nossos equipamentos, viu", diz um deles.

Após a repercussão do vídeo de maneira enganosa, eles se pronunciaram. Um deles, que se apresenta nas redes sociais como Jean Youtuber, disse em um post no Instagram que está sendo "acusado de tráfico de drogas" e esclareceu que os itens em questão são para a prática de airsoft.

Já Erick Menezes, o outro homem que aparece no registro, se desculpou por ter gravado dentro da delegacia e disse que a intenção do vídeo era justamente mostrar que os materiais apreendidos não eram armas de fogo.

Em outro vídeo, o advogado que representa os dois, Bender Nascimento, afirmou que iniciou tratativas jurídicas para que as postagens fraudulentas sejam retiradas do ar.

Questionada pelo Comprova sobre o conteúdo do vídeo, a Polícia Civil da Bahia explicou que em 20 de dezembro de 2024, a Polícia Militar conduziu quatro homens à Central de Flagrantes de Feira de Santana. Com eles, foram encontrados os seguintes materiais: nove réplicas de arma de fogo (modelos: A4, AK 47, G36, Glock G18, Th Hammer, bereta, revólver) e itens como cinco rádios comunicadores, duas capas de coletes balísticos, chapéu e coturno.

Os homens prestaram depoimento e informaram que são produtores de conteúdo digital, sendo que, na data em que foram conduzidos à delegacia, estavam na Avenida Senador Quintino, no bairro Brasília, em Feira de Santana, realizando gravações.

As nove imitações foram apreendidas e passaram por uma perícia no Departamento de Polícia Técnica. Os demais materiais foram devolvidos aos proprietários. O laudo da polícia constatou que todas as réplicas são do tipo airsoft. Por esse motivo, os itens foram restituídos aos donos, Jean e Erick, pela 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana no dia 10 de fevereiro.

O Comprova não conseguiu contato com o canal do Telegram que divulgou o vídeo nem com uma das contas do X que reproduziu o conteúdo e obteve grande alcance. Uma mensagem foi enviada para uma das contas do Instagram que publicou o vídeo, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No canal do Telegram, o vídeo contava com 3,6 mil visualizações até 19 de fevereiro. No X, o vídeo já foi divulgado por dezenas de perfis. Um dos posts teve 105,6 mil visualizações, mil curtidas e mil compartilhamentos até a mesma data. No Instagram, a publicação conta com 58,6 mil visualizações.

Fontes que consultamos: Google Maps para verificar o local onde o vídeo foi gravado. As redes sociais dos homens que aparecem nas imagens foram encontradas por meio de uma pesquisa no Google sobre influencers baianos que usam airsoft. A história foi confirmada com a assessoria de imprensa da Polícia Civil da Bahia.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Estadão, o g1, Aos Fatos e a Reuters também mostraram que é enganosa a informação de que criminosos deixaram uma delegacia após recuperar armas de grosso calibre. O Comprova já verificou um post que mentiu ao relacionar a soltura de membros do Comando Vermelho a visitas de "dama do tráfico" ao Ministério da Justiça e outro que enganou ao afirmar um delegado que fez a proteção de Lula durante a eleição tinha ligação com a delação de Marcos Valério.

Notas da comunidade: Em um dos posts do X que divulgam o vídeo, foi adicionada a seguinte nota da comunidade: "As armas eram cenográficas, de airsoft!", o que coincide com o resultado da apuração do Comprova. O post no Instagram também conta com um alerta de informação falsa. A plataforma informa que o conteúdo passou por análise de verificadores de fatos independentes (Estadão, Aos Fatos e Reuters).

Este conteúdo foi investigado por O Popular. A investigação foi verificada por Terra, Agência Tatu, Tribuna do Norte, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 20 de fevereiro de 2025.