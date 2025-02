Josias: Lula deveria se concentrar no preço do ovo e esquecer Bolsonaro

O presidente Lula (PT) ainda não se deu conta de que deveria deixar Jair Bolsonaro (PL) de lado e se concentrar em temas mais urgentes para seu governo, como reduzir o preço dos alimentos, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (20).

Em entrevista à rádio Tupi, Lula voltou a falar sobre a denúncia da PGR contra Bolsonaro e disse que o ex-presidente "está provando ser culpado" pela tentativa de golpe de Estado ao pedir anistia. O presidente ainda reconheceu que o preço do ovo "está um absurdo".

O raciocínio tem lógica. Resta saber se vale a pena para Lula tratar do Bolsonaro no momento em que seu arquirrival é matéria-prima para o Judiciário. Faltam ao terceiro mandato do Lula popularidade, um truque anticarestia, uma marca e um rumo.

Bolsonaro foi denunciado ao Supremo e está na bica de se tornar réu. Nem por isso Lula vai bombar nas pesquisas, o preço do ovo vai cair, a Esplanada dos Ministérios virará um celeiro de novidades e o governo encontrará a direção do sucesso.

Lula demora a perceber, mas o derretimento criminal do alto comando do golpe tornou a satanização do Bolsonaro um passatempo inútil para ele. A essa altura, o presidente deveria priorizar a própria administração. Ele desperdiça sua hora ao manter o nome do Bolsonaro nos lábios. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que Lula já havia dado uma declaração mais adequada sobre o caso de Bolsonaro e, por isso, não deveria insistir em abordar essa questão.

Vale a pena Lula verbalizar e dar material para o bolsonarismo contra-atacar falando de carestia e que ele também passou pela cadeia e teve a sentença anulada, além de atacar a mulher dele, a Janja?

Seria melhor para sua administração e para si próprio se Lula se concentrasse no seu governo e tentasse resolver esses problemas que são aflitivos. Ele deveria lembrar que um pedaço da sociedade que votou nele para se livrar do Bolsonaro já o abandonou. Segundo as pesquisas, Lula está sendo abandonado pelo seu próprio eleitorado.

Algo precisa ser feito pelo Lula, e essa necessidade do presidente não passa pela satanização do Bolsonaro, que virou um bode expiatório desnecessário, gasto. Aliás, o criadouro de bodes expiatórios do presidente foi esvaziado. O último era Bolsonaro.

O raciocínio é correto: quando um personagem que ainda nem foi condenado fala em anistia, evidentemente está admitindo a própria culpa e busca um perdão antes de ser condenado. Mas não é papel do presidente. Ele havia se pronunciado mais adequadamente na véspera, quando disse esperar que os denunciados tenham amplo direito de defesa. Agora, ele está destilando uma raiva que, a despeito de ser justificada, é desnecessária e improdutiva. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: