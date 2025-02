Ibovespa tem alta discreta com resultados de empresas sob holofotes

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta quinta-feira, com Vale e Assaí entre os destaques de alta após resultados trimestrais, enquanto Banco do Brasil aparecia na ponta negativa, com agentes também analisando o balanço dos últimos três meses de 2024 e previsões para 2025.

Às 10h11, o Ibovespa subia 0,1%, a 127.441,73 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, tinha variação positiva de 0,08%.

(Por Paula Arend Laier)