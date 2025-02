Ibovespa fecha com alta discreta sustentada por Vale

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta discreta nesta quinta-feira, sustentada pelo avanço da Vale na esteira de balanço trimestral que acompanhou anúncio de recompra de ações e dividendos, enquanto Banco do Brasil e Gerdau figuraram entre as maiores quedas, com resultados e perspectivas para 2025 também ocupando as atenções dos investidores.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,23%, a 127.600,58 pontos, após marcar 127.063,47 na mínima e 127.871,29 na máxima do dia. O volume financeiro somou R$24,4 bilhões.

"A performance da bolsa hoje foi influenciada pela temporada de resultados, com destaque para Vale que apresentou números melhores que o esperado pelos analistas, principalmente nos custos do minério, com algumas indicações que os ganhos devem se manter para os próximos trimestres" afirmou o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital.

Do lado externo, Cunha citou que as negociações sobre o acordo de paz entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia seguem como principal tema da semana, bem como as evoluções sobre as tarifas comerciais em negociação

De acordo com análise técnica da Genial Investimentos, o Ibovespa continua com formação de topos e fundos ascendentes, o que significa uma tendência de alta de curto e médio prazos.

"Para tirar essa estrutura altista, (o Ibovespa) tem que romper o suporte em 124.320 pontos", afirmou o analista técnico Igor Graminhani em relatório a clientes nesta quarta-feira, destacando que os próximos topos do índice ficam em 129.535, 130.360 (muito forte), 131.320, 131.765 e 132.230 pontos.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em queda de 0,43%, após renovar máxima na véspera, com agentes repercutindo novas ameaças de tarifas pele presidente Donald Trump, enquanto o noticiário corporativo destacou previsão de vendas abaixo do esperado pelo Walmart.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 3,68%, mesmo após a queda de 41% no Ebitda ajustado no quarto trimestre. A mineradora também estimou capex total em 2025 em US$5,9 bilhões, redução de US$600 milhões ante a meta prévia, e aprovou programa de recompra de até 120 milhões de ações ordinárias. O presidente da Vale afirmou que a demanda por minério de ferro está aquecida na China e em outros países, incluindo nas nações do Sudeste Asiático, o que deve resultar em um mercado em equilíbrio em 2025. Na China, aliás, o contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 2,26%.

- GERDAU PN recuou 5,36%, após executivos da companhia afirmarem que o grupo pode repensar investimento no Brasil se o governo demorar mais em defesa comercial e que está reavaliando estudos para nova usina no México após anúncio de tarifas pelos EUA. Nos primeiros negócios, chegou a subir mais de 1% após mostrar lucro líquido ajustado de R$666 milhões no quarto trimestre, um recuo de 9% ano a ano, enquanto estimou investimentos praticamente estáveis em 2025 ante 2024.

- BANCO DO BRASIL ON caiu 2,98%, após balanço do quarto trimestre com lucro quase em linha com as expectativas dos analistas, mas queda no ROE e novo aumento na inadimplência no agronegócio. O BB divulgou previsões para 2025, incluindo desaceleração no crescimento da carteira de crédito. Executivos do banco afirmaram que a expectativa é de acomodação no risco do crédito no agro e que o consignado privado do e-social é uma grande oportunidade para a instituição.

- NATURA&CO ON subiu 2,19% tendo no radar anúncio pela fabricante de cosméticos de que está em conversas iniciais com a gestora IG4 sobre a venda de operações da Avon fora da América Latina. O grupo afirmou ainda que segue "avaliando outras alternativas estratégicas" para as operações.

- ASSAÍ ON fechou em baixa de 1,69%, abandonando o desempenho positivo da primeira etapa do pregão, mesmo após o mostrar crescimento de 44,8% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre. A receita líquida cresceu 9,5% ano a ano, enquanto a margem bruta foi 0,2 ponto percentual maior, em 16,9%. As vendas "mesmas lojas" aumentaram 4,4%.

- PETROBRAS PN fechou com elevação de 0,16%, no sexto pregão seguido de alta e renovando máxima histórica de fechamento. No exterior, o barril de petróleo do tipo Brent encerrou negociado em alta de 0,58%. A estatal anunciou nesta quinta-feira um acordo de longo prazo com a empresa britânica Centrica para compra e venda de gás natural liquefeito.