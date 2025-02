Homem é baleado dentro de estação do Metrô de São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi baleado na estação Vila Matilde do metrô, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (20).

O que aconteceu

Tiro foi disparado dentro da estação Vila Matilde, da Linha 3- Vermelha do Metrô de São Paulo no início da noite desta quinta. O homem atingido recebeu os primeiros socorros de funcionários do Metrô e atendido pelo SAMU na sequência. Não se sabe o estado de saúde da vítima.

Briga teria motivado tiro. De acordo com informações preliminares, dois homens teriam discutido, quando um deles sacou uma arma e disparou.

Em nota, o Metrô de São Paulo informou que o caso foi encaminhado à autoridade policial. O suposto autor dos disparos será ouvido pela polícia.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a "Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo, no fim da tarde desta quinta-feira (20), na estação Vila Matilde do Metrô. No endereço indicado, verificaram que um homem havia sido baleado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)".