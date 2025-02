Hamas entrega corpos dos reféns mais jovens de Gaza sequestrados em ataque a Israel

Por James Mackenzie e Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - O Hamas entregou nesta quinta-feira os corpos do bebê israelense Kfir Bibas e de seu irmão Ariel, de quatro anos, os dois prisioneiros mais jovens levados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023 e um dos símbolos mais potentes do trauma infligido naquele dia.

Os veículos da Cruz Vermelha saíram do local da entrega na Faixa de Gaza com quatro caixões pretos. Cada um dos caixões tinha uma pequena foto dos reféns.

Militantes armados do Hamas, vestindo uniformes pretos e de camuflagem, cercavam a área.

Depois que os reféns foram entregues pela Cruz Vermelha, os caixões foram examinados em busca de explosivos, de acordo com as Forças Armadas. Os caixões dos quatro reféns mortos foram transportados para Israel, disseram os militares israelenses.

O Hamas entregou os corpos dos dois meninos e de sua mãe, Shiri Bibas, juntamente com o de um quarto refém, Oded Lifschitz, sob o acordo de cessar-fogo em Gaza, alcançado no mês passado com o apoio dos Estados Unidos e a mediação do Catar e do Egito.

"Agonia. Dor. Não há palavras. Nossos corações -- os corações de uma nação inteira -- estão em frangalhos", disse o presidente de Israel, Isaac Herzog.

"Em nome do Estado de Israel, inclino minha cabeça e peço perdão. Perdão por não tê-los protegido naquele dia terrível. Perdão por não tê-los trazido para casa em segurança."

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e sua instituição de defesa enfrentaram críticas sobre a grande falha de segurança em 7 de outubro, o dia mais mortal do país.

Os críticos argumentam que Netanyahu não fez o suficiente para trazer os reféns de volta, o que ele rejeita.

Um militante estava ao lado de um pôster de um homem em pé sobre caixões envoltos em bandeiras israelenses. Em vez de pernas, ele tinha raízes de árvores no chão, sugerindo que a terra pertence aos palestinos. O pôster dizia: "O retorno da guerra = o retorno de seus prisioneiros em caixões".

Kfir Bibas tinha nove meses de idade quando a família Bibas, incluindo seu pai Yarden, foi sequestrada no Kibbutz Nir Oz, uma das várias comunidades próximas a Gaza que foram invadidas por agressores liderados pelo Hamas a partir de Gaza.

O Hamas disse em novembro de 2023 que os meninos e sua mãe haviam sido mortos em um ataque aéreo israelense, mas suas mortes nunca foram confirmadas pelas autoridades israelenses e, mesmo no último minuto, alguns se recusaram a aceitar que eles estavam mortos.

"Shiri e as crianças se tornaram um símbolo", disse Yiftach Cohen, morador de Nir Oz, que perdeu cerca de um quarto de seus habitantes, mortos ou sequestrados, durante o ataque. "Ainda tenho esperança de que eles estejam vivos."

Yarden Bibas foi devolvido em uma troca anterior de reféns por prisioneiros neste mês. Mas a família disse esta semana que sua "jornada ainda não terminou" até que recebam a confirmação final do que aconteceu com os meninos e sua mãe.

Alguns dos israelenses mortos em 7 de outubro eram conhecidos ativistas da paz.

Lifshitz tinha 83 anos quando foi sequestrado de Nir Oz, o kibutz que ajudou a fundar. Sua esposa, Yocheved, que tinha 85 anos na época, foi presa com ele e libertada duas semanas depois, junto com outra mulher idosa.

Ele era um ex-jornalista. Em um artigo de opinião que publicou no Haaretz, de esquerda, em janeiro de 2019, ele questionou as credenciais de segurança de Netanyahu e criticou suas políticas, inclusive sobre o Hamas e Gaza.

A entrega marca a primeira devolução de cadáveres durante o atual acordo e não se espera que Israel confirme suas identidades até que sejam concluídas todas as verificações de DNA.

Israel iniciou sua guerra na Faixa de Gaza após o ataque liderado pelo Hamas, que matou cerca de 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses, e 251 foram sequestradas. A campanha militar israelense matou cerca de 48.000 pessoas, segundo as autoridades de saúde palestinas, e deixou Gaza, densamente povoada, em ruínas.