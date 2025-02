Hamas entrega corpos de 4 reféns israelenses à Cruz Vermelha - Reféns teriam sido mortos em bombardeio de Israel. As vítimas são um bebê de 9 meses, seu irmão de 4 anos, a mãe deles, de 32 anos, e um idoso de 83 anos.Integrantes do grupo islâmico Hamas entregaram nesta quinta-feira (20/02) à Cruz Vermelha os corpos de quatro reféns israelenses, como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza, entre Israel e o Hamas, alcançado no mês passado com o apoio dos Estados Unidos e a mediação do Catar e do Egito.

O primeiro-ministro da Israel, Benjamin Netanyahu, disse em um breve vídeo que a quinta-feira seria "um dia muito difícil para o Estado de Israel. Um dia perturbador, um dia de luto".

A entrega a funcionários da Cruz Vermelha foi na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

Centenas de habitantes de Gaza se reuniram para assistir à entrega, alguns do alto dos prédios em ruínas que a cercavam, enquanto outros se sentaram em cadeiras colocadas pelo grupo palestino.

O Hamas colocou os caixões pretos em um palco com os nomes de Shiri Bibas, uma mulher de 32 anos de ascendência peruana e argentina capturada em 7 de outubro de 2023 com seus dois filhos em um kibutz. Ariel tinha 4 anos e Kfir, tinha 9 meses, assim como Oded Lifshitz, que tinha 83 anos quando foi sequestrado. O Hamas afirmou que os quatro foram mortos, juntamente com seus guardas, em um ataque aéreo israelense.

O marido de Shiri, Yarden Bibas, foi levado separadamente e libertado este mês, após 16 meses em cativeiro.

Foto de Netanyahu como vampiro

Uma faixa com a mensagem "O criminoso de guerra Netanyahu e seu exército nazista os mataram com mísseis de aviões sionistas" foi exibida no palco, ao lado de uma imagem do primeiro-ministro israelense, alterada com presas de vampiro e manchas de sangue, sobre os rostos dos quatro mortos.

Também foram exibidos os invólucros de dois mísseis com as palavras "They killed us with American bombs" (eles nos mataram com bombas americanas), dispostos em frente a uma mesa na qual um funcionário da Cruz Vermelha assinou os documentos de entrega ao lado de um integrante do Hamas, de acordo com uma transmissão ao vivo pela emissora Al Jazeera.

As equipes da Cruz Vermelha prepararam telas e suportes de madeira para tentar colocar os caixões em suas vans com privacidade. O primeiro caixão que receberam trazia a foto de Shiri, seguido por um segundo com a foto de Kfir, um terceiro com a foto de seu irmão Ariel e, finalmente, o quarto com a foto de Liftshitz.

Antes do carregamento, cada caixão foi coberto com um lençol branco. Após serem entregues pela Cruz Vermelha às forças israelenses, será realizada uma pequena cerimônia fúnebre, a pedido das famílias, antes de os restos mortais serem transferidos para um laboratório para identificação formal por meio de um teste de DNA, um processo que pode levar até dois dias. Só então as famílias receberão a notificação final.

md/cn (EFE, Reuters, AP)