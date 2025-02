Hamas entrega caixões com corpos de bebê de 8 meses e criança de 4 anos

Os restos mortais de quatro reféns israelenses, incluindo um bebê de oito meses e uma criança de 4 anos, foram entregues pelo grupo extremista Hamas na manhã desta quinta-feira (20). A entrega ocorreu em Khan Younis, na Faixa de Gaza, como parte do acordo de cessar-fogo.

O que aconteceu

Os corpos dos dois meninos e da mãe, Shiri Bibas, foram entregues junto com o de Oded Lifschitz, segundo a agência de notícias Reuters. A entrega foi feita em Khan Younis, na Faixa de Gaza, e os caixões pretos foram recebidos pela Cruz Vermelha para transporte a Israel.

Eles são os israelenses mais jovens capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023. A ação resultou em 1,2 mil mortes em Israel e 251 sequestros. A retaliação israelense causou cerca de 48 mil mortes no território palestino.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que este seria um "dia muito difícil" para Israel. Ele expressou o sentimento de luto e perturbação do país diante da situação.

Centenas de pessoas se reuniram em Khan Younis antes da entrega dos corpos. Militantes do Hamas patrulhavam a área enquanto os caixões eram preparados para a transferência.

A família Bibas foi sequestrada na comunidade agrícola de Nir Oz. O marido de Shiri, Yarden Bibas, foi libertado anteriormente, ainda neste mês.

Shiri Bibas e seus filhos tornaram-se símbolos do trauma do ataque. Segundo Yiftach Cohen, morador de Nir Oz, a comunidade perdeu cerca de um quarto dos habitantes entre mortos e sequestrados no ataque.

O Hamas alegou que as mortes ocorreram devido a um ataque aéreo israelense. No entanto, as autoridades israelenses não confirmaram essa versão e realizarão exames de DNA nos corpos.

Um cartaz exibido no local sugeria que a terra pertence aos palestinos. A imagem mostrava um homem sobre caixões com bandeiras israelenses e raízes no lugar das pernas, com a mensagem "O Retorno da Guerra = O Retorno dos seus Prisioneiros em Caixões".