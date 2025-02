Hamas entrega a Israel corpo de bebê de 8 meses e de criança de 4 anos

Os corpos dos irmãos Kfir e Ariel Bibas foram entregues no início da manhã de hoje em caixões pretos, segundo a agência de notícias Reuters. Eles são os israelenses mais jovens capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023. Além dos corpos das crianças, foram entregues também o da mãe deles, Shiri Bibas, e de um quarto refém, Oded Lifschitz. Cada um dos caixões recebidos pela Cruz Vermelha tinha uma foto que identificava o refém. Segundo a Reuters, a família Bibas, incluindo seu pai Yarden, foi sequestrada no Kibutz Nir Oz, uma das várias comunidades perto de Gaza que foram invadidas por atacantes liderados pelo Hamas. O grupo informou em novembro de 2023 que os meninos e sua mãe foram mortos em um ataque aéreo israelense, mas suas mortes nunca foram confirmadas pelas autoridades de Israel e muitas pessoas se recusaram a aceitar que eles estavam mortos.

Bolsonaro é notificado sobre denúncia da PGR e defesa reclama da rapidez. O ex-presidente foi notificado ontem, na sede do PL, em Brasília, sobre o prazo de sua defesa na denúncia apresentada na segunda-feira pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a colunista do UOL Carla Araújo, aliados e integrantes de sua defesa dizem estar debruçados sobre a peça e avaliam que a Justiça está agindo com "dois pesos e duas medidas", já que em apenas "13 horas fizeram o que normalmente levam 45 dias". O ex-presidente é acusado de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ele e mais 33 pessoas foram denunciados. O ministro do STF Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, deu 15 dias para advogados dos denunciados apresentarem defesa e eventuais contestações. Leia mais na coluna.

Presidente do Senado diz que anistia aos envolvidos no 8/1 não está em debate. Davi Alcolumbre afirmou ontem que a anistia não é assunto dos brasileiros. O projeto de lei que perdoa os envolvidos na tentativa de golpe, e abre brecha para beneficiar Jair Bolsonaro em uma eventual condenação, é pauta prioritária do ex-presidente e ele discutiu o assunto com aliados na segunda, horas antes de ser denunciado pela PGR. Questionado por jornalistas sobre a denúncia contra Bolsonaro, o presidente do Senado disse que quer separar as questões jurídicas, como é o caso, das políticas, para não polemizar. Alcolumbre acrescentou que todo cidadão tem direito a defesa e que confia no Judiciário. Leia mais.

Senado dribla decisão do STF e aprova 'ressuscitar' R$ 4,6 bi em emendas. Por 65 votos favoráveis e um contrário, senadores aprovaram um projeto de lei que permite "ressuscitar" emendas que tinham sido canceladas por ordem do ministro do STF Flávio Dino, que cobrou dos parlamentares medidas para garantir a rastreabilidade das verbas. A medida foi articulada pelo presidente Davi Alcolumbre e apresentada pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, para atender a uma demanda de prefeitos e governadores que reclamavam das obras paradas por falta de recursos. O texto autoriza o pagamento de "restos a pagar não processados" de 2019 a 2024, mas que estavam vigentes e foram cancelados no final do ano passado. A cúpula do Congresso terá uma reunião com Dino no próximo dia 27 para resolver o impasse das emendas. O ministro quer saber o que o governo e o Congresso planejaram fazer para garantir que a liberação de emendas em 2025 siga os critérios do STF. Entenda.

Estado de São Paulo decreta emergência por dengue. A medida permite a implementação de ações com maior agilidade e a alocação de recursos adicionais do governo federal para combater a doença. A expectativa da gestão paulista é que a dengue atinja o pico em abril. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 60 municípios paulistas estão com decreto de emergência por dengue ativo. Números computados até ontem mostram que o estado registra 124.038 casos confirmados da doença e 113 mortes. Há ainda 82.908 casos e 233 óbitos em investigação. Atualmente, podem se vacinar contra a dengue crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, mas o Ministério da Saúde autorizou todos os estados e o Distrito Federal a ampliarem a vacinação em casos em que o imunizante esteja próximo do vencimento.

Real Madrid e PSG garantem vaga nas oitavas de final da Champions. O Real venceu o Manchester City por 3 a 1 com três gols de Mbappé pelo jogo de volta dos playoffs. O Real já havia chegado ao jogo em vantagem, pois havia vencido de virada o City por 3 a 2 na partida de ida. O time espanhol enfrentará o rival Atlético de Madri ou o Bayer Leverkusen nas oitavas, o adversário será conhecido em um sorteio, na próxima sexta. Pela outra chave, o PSG goleou o Brest por 7 a 0 no Parque dos Príncipes, depois de já ter vencido por 3 a 0 o jogo de ida. Nas oitavas de final, o PSG enfrentará Liverpool ou Barcelona.