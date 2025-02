Lula evita oba-oba com caso Bolsonaro para não ser acusado de interferência

O governo Lula (PT) pretende se manter distante das acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), feitas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) na terça-feira (18), para não parecer querer influenciar no decorrer do processo.

O que aconteceu

O tom deverá ser "não temos nada com isso, está com a Justiça". O objetivo é tentar manter uma "postura republicana" por parte da gestão e não mostrar uma empolgação "desproporcional" —como em outros momentos, isso deverá ficar a cargo do PT e da base no Congresso.

Este já foi o tom adotado pelo próprio presidente. "Todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. O processo agora vai para a Suprema Corte, e eles terão todo o direito de se defender", disse, ao ser questionado pela imprensa, nesta quarta (19).

Por outro lado, diversos membros do governo não escondem a ansiedade. A denúncia da PGR foi bem recebida pela cúpula da gestão Lula, que vê no processo mais um componente de enfraquecimento do bolsonarismo —e desvia o foco do governo, que vive momentos difíceis.

PGR denunciou Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-presidente é acusado de cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Sem oba-oba

Não é para comemorar a questão. Embora não tenha havido uma ordem clara, houve um entendimento comum do governo de que a notícia já era "positiva o bastante" para que parecesse que a gestão quisesse "tirar vantagem" disso.

Poucos ministros se pronunciaram. Depois de enviada a denúncia ao STF (Supremo Tribunal Federal), na noite de terça (18), só alguns nomes do primeiro escalão do governo comentaram a questão, quase todos em tom ameno. "Que ele [Bolsonaro] responda à Justiça, lhe sendo resguardado o direito à defesa e pague por todos os crimes!", publicou Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência.

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, publicou "#foigolpe". Mas pediu "que o rito siga com respeito ao devido processo legal e ao amplo direito de defesa". Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) foi o mais exaltado: "A hora do golpista pagar por seus crimes está chegando!".

Da alta cúpula, ninguém se pronunciou. Lula só falou quando provocado pela imprensa e os principais ministros, mesmo questionados por jornalistas, não comentaram o assunto.

Governo não quer trazer para si os holofotes nem quer parecer interferir. Auxiliares de Lula dizem preferir que a Justiça siga seu curso —esperando, claro, que Bolsonaro e ex-membros do seu governo sejam condenados.

Isso fica mais uma vez a cargo do PT e da base. Tanto o governo quanto o partido entendem que cabe aos parlamentares seguirem pressionando a opinião popular em prol da cobrança por um julgamento justo e contra a chamada anistia por parte do Congresso.

Nos bastidores, o governo deverá operar, sem se envolver publicamente. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, cotada como futura ministra palaciana, e lideranças do governo no Congresso deverão usar seus respectivos papeis para tratar do assunto.

Sangrar é melhor

A cautela não tem só motivos republicanos. O governo também vê todo o processo, que deve ser longo, como mais uma forma de atingir não só ao ex-presidente como a todo o bolsonarismo.

Quanto mais Bolsonaro e seu grupo tiver de se explicar à Justiça, melhor, dizem governistas. Alguns lembram, inclusive do que ocorreu com o próprio Lula durante a Lava Jato: mais do que a pena, a exposição frequente do petista e do partido em julgamento enfraqueceu o grupo.

A denúncia saiu bem quanto Lula vive o período mais crítico do mandato. O último Datafolha, da semana passada, indicou aprovação de apenas 24% da população, taxa mais baixa dos três mandatos do petista e inferior aos 30%, considerado o "limite de alerta" nos corredores do Planalto —logo, mudar um pouco o foco não é visto como algo assim tão ruim.