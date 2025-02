Governo de SP envia PL para viabilizar extensão da Linha 5-Lilás até Jardim Ângela

O Governo de São Paulo enviou à Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) o Projeto de Lei que autoriza a contratação de operações de crédito para viabilizar a extensão da Linha 5-Lilás do Metrô até o Jardim Ângela. A informação ainda será publicada no Diário Oficial do Estado.

A obra, estimada em R$ 3,4 bilhões, inclui a ampliação de 4,3 quilômetros entre Capão Redondo e a nova estação Jardim Ângela, com uma via elevada de 3,2 quilômetros ao longo da Avenida Carlos Caldeira Filho e um túnel de 1,1 quilômetro, além da integração com um terminal de ônibus urbanos.

A iniciativa faz parte do programa SP nos Trilhos, que prevê a expansão de mil quilômetros de transporte ferroviário de passageiros em todo o estado.

Para viabilizar a obra, o projeto autoriza a contratação de até R$ 2,72 bilhões em crédito, sendo R$ 1,7 bilhão passível de financiamento pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS no âmbito do Novo PAC.

Quando concluída, a extensão permitirá que o trajeto entre Largo Treze e Jardim Ângela seja feito em 22 minutos, beneficiando diretamente cerca de 56 mil passageiros por dia.