Futuros têm leve baixa em meio a incertezas comerciais e geopolíticas

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street tinham leve queda nesta quinta-feira, com os investidores evitando assumir riscos após mais ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto as preocupações geopolíticas e a cautela do Federal Reserve prejudicavam ainda mais a confiança.

Trump disse na quarta-feira que anunciará novas tarifas no próximo mês ou antes, acrescentando madeira e produtos florestais aos planos anunciados anteriormente de impor tarifas sobre automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos.

Desde que retornou ao cargo há quatro semanas, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações da China. Ele também anunciou, e depois adiou por um mês, tarifas de 25% sobre produtos de México e Canadá.

Na semana passada, ele revelou planos para impor tarifas recíprocas a todos os países que possuem taxas sobre produtos norte-americanos.

Em meio às crescentes especulações sobre um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, Trump denunciou na quarta-feira o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, como um "ditador" e alertou que ele precisa agir rapidamente para garantir a paz ou corre o risco de perder seu país.

Enquanto isso, a ata da reunião de janeiro do Fed mostrou na quarta-feira que as propostas iniciais de Trump levantaram preocupações inflacionárias no banco central dos EUA.

As autoridades concordaram que devem manter a taxa de juros estável até que fique claro que a inflação, em grande parte estagnada desde meados de 2024, cairá de forma confiável para a meta de 2%.

"Trump continua anunciando novos planos em muitas frentes, mas os movimentos mais amplos do mercado financeiro em resposta a esses planos não têm sido enormes ultimamente", escreveram analistas da Nordea em nota.

"Dadas todas as incertezas envolvidas, é muito cedo para tirar conclusões definitivas sobre os resultados."

O futuro do S&P 500 caía 0,15%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,16%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,1%.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)