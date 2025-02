Garoto fica em coma ao levar 4.000 ferroadas de abelhas; como veneno age?

Um adolescente de 13 anos foi vítima de cerca de 4.000 ferroadas de abelha em uma área de mata no Distrito Federal. Ele foi buscar uma bola em área de mato quando se deparou com um enxame. Segundo a família, ele está em coma induzido e sedado.

O ferrão é uma estrutura de defesa da abelha para inocular substâncias tóxicas. Quando uma pessoa recebe uma ferroada, o veneno da abelha pode penetrar na pele e alcançar a corrente sanguínea. Por isso, é imprescindível que se retire o ferrão após um incidente com o inseto, alertam especialistas.

O que acontece quando uma pessoa leva ferroada?

Reação do organismo às toxinas pode variar. O efeito tóxico da substância dependerá da quantidade de exposição de uma pessoa ao veneno.

Em casos mais comuns, a pessoa terá dor, desconforto e vermelhidão no local da ferroada. No entanto, quando o paciente é vítima de múltiplas ferroadas, os sintomas podem incluir taquicardia, náusea e vômito.

O veneno em excesso também pode causar alterações neurológicas, sendo potencialmente fatal em ataques múltiplos, segundo a imunologista Tatiliana Bacelar Kashiwabara.

O veneno injetado ativa o sistema imunológico, causando reações locais que geralmente desaparecem em pouco tempo. Em alguns casos, pode desencadear uma reação alérgica grave, a anafilaxia, que afeta a respiração, provoca inchaço generalizado e pode ser fatal sem tratamento.

Tatiliana Bacelar Kashiwabara, alergologista, imunologista e professora da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga

Em doses mais altas ainda o paciente pode ter lesão de hemácias ou hemólise e lesão renal, que pode levar a insuficiência renal aguda e pode precisar de diálise. O efeito tóxico do próprio veneno no organismo vai acontecer com qualquer pessoa e ele vai depender da quantidade de exposição.

Alex Eustaquio de Lacerda, alergista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo

O paciente pode ainda ter reações alérgicas. Elas ocorrem se o organismo tem hipersensibilidade a alguns componentes proteicos do veneno de abelha - e, neste caso, não depende da quantidade: apenas o contato com a substância é capaz de induzir reações de inchaço, por exemplo, podendo levar à anafilaxia.

Se a pessoa é alérgica, tem que evitar o contato com os insetos ou abelha por meio de repelentes, por exemplo. E é importante que sempre tenha à mão aquela caneta de adrenalina para uso em uma possível reação anafilática.

Rinaldo Tavares, professor de toxicologia clínica da UFF (Universidade Federal Fluminense)

Incidentes com enxames são potencialmente graves. A depender da região afetada, situações assim podem gerar sequelas para o paciente. Rinaldo Tavares, professor de toxicologia clínica da UFF (Universidade Federal Fluminense), explica que esse tipo de ataque é potencialmente fatal.

São grandes quantidades de bradicinina e histamina que podem levar a uma instabilidade, um edema generalizado. Isso pode ter reações graves e às vezes fatais, mesmo que o paciente não seja alérgico.

Rinaldo Tavares

Ataques de enxames podem causar intoxicação grave pelo volume de veneno, resultando em falência múltipla de órgãos, choque circulatório, hemorragias internas, alterações neurológicas e insuficiência renal, exigindo tratamento intensivo imediato. Sequelas como lesões renais, alterações neurológicas e hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos do sangue) podem ocorrer, dependendo da gravidade do ataque e da resposta ao tratamento.

Tatiliana Bacelar Kashiwabara

Tratamento ao veneno depende do quadro do paciente. Caso o paciente tenha entrado em contato com uma pequena quantidade de veneno, medicação para dor podem auxiliar na resolução dos sintomas. No entanto, se o caso for mais grave, é possível que existam lesões nos órgãos. Além disso, é necessária a remoção rápida do ferrão em todos os casos.

O tratamento inclui remoção rápida do ferrão, limpeza com água e sabão, compressa fria para reduzir o inchaço e uso de antialérgicos. Em casos graves, é necessário atendimento hospitalar imediato para aplicação de soro antiapílico, anti-histamínicos, anti-inflamatórios e suporte intensivo, como hidratação venosa e ventilação mecânica.

Tatiliana Bacelar Kashiwabara

Em situações com mais de 4.000 ferroadas provavelmente as lesões e efeitos são mais graves, como, por exemplo, uma lesão renal. O paciente pode precisar de diálise por uma insueficiência renal provocada pelo excesso de veneno.

Alex Eustaquio de Lacerda

O caso

Um adolescente de 13 anos levou cerca de 4 mil ferroadas. Ele foi buscar uma bola em área de mata quando o incidente ocorreu. Em entrevista ao "Bom Dia DF" (TV Globo), a tia do menino, Letícia de Oliveira Araújo, disse que ele ainda estava consciente quando começou a levar as ferroadas.

Ele estava consciente, pedindo socorro, gritando muito. [Agora] Ele está em coma induzido, está sedado e continua entubado.

Letícia de Oliveira Araújo, tia do adolescente, em entrevista à TV Globo

Tentativa de socorro provocou incêndio. Segundo Madson Rodrigo, médico que atendeu o adolescente, o local onde a vítima estava pegou fogo.

Ele estava em uma ribanceira, caído. Sendo alvejado por muitas abelhas. A galera já tinha tentado descer para resgatá-lo, só que quando a gente se aproximava, as abelhas atacavam a gente. Tentávamos espantá-las com fogo e fumaça e nisso a cena piorou um pouco porque o mato pegou fogo.

Madson Rodrigo, médico, à TV Globo

Colmeia estava dentro de pneu. O apicultor José Serafim da Silva foi chamado para atender o caso e encontrou a colmeia dentro de um pneu perdido na mata.