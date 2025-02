Fazer exercícios em jejum ajuda a queimar gordura e emagrecer?

Muitas pessoas adeptas do treino em jejum argumentam que fazer atividade física sem ter se alimentado antes do exercício tornaria a queima de gordura mais eficiente e aumentaria a formação de músculos. Em tese, o corpo seria obrigado a usar a gordura no lugar do açúcar para manter os níveis de energia durante a atividade. Mas será que isso acontece?

Serve para emagrecer?

Imagem: Getty Images

Nos exercícios aeróbicos, como correr, nadar ou andar de bicicleta, a queima de gordura a partir do jejum só acontece quando se atinge uma alta intensidade, com o acompanhamento correto.

O nutrólogo Guilherme Giorelli explica que existe essa queima com o alcance do metabolismo aeróbico —quando a pessoa malha em uma intensidade que consegue levar o oxigênio para as células, geralmente entre 50 e 65% da sua potência cardíaca máxima.

"A maioria das pessoas participa de uma aula de zumba ou corrida e acha que está fazendo exercício aeróbico, mas não alcança essa faixa cardíaca de treinamento recomendada. No caso, não vai ter benefício por ter feito jejum. Ao contrário, o cansaço e a fadiga é que irão surgir", diz o nutrólogo.

Ajuda a ganhar músculos?

Estudos mostram que fazer o treinamento em jejum pode comprometer o ganho de massa muscular. A resposta que a pessoa teria após a musculação é prejudicada, pois o desgaste do músculo é maior do que a síntese proteica. Isso significa que o indivíduo perde proteína. Em resumo: a pessoa estará perdendo músculos.

*Com informações de reportagem publicada em 17/11/2017