Eneva fecha contrato de fornecimento de gás para Samarco no mercado livre

SÃO PAULO (Reuters) - A Eneva anunciou nesta quinta-feira a assinatura de um contrato de fornecimento de gás natural no mercado livre para o Complexo de Ubu (ES), da mineradora Samarco, joint venture da Vale com a BHP.

O acordo, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, terá duração de três anos. O fornecimento de gás ocorrerá de forma escalonada, com 40% do volume a ser consumido pela Samarco em 2025, 25% em 2026 e 15% em 2027.

O volume contratado não foi informado em nota.

O negócio marca a migração da Samarco para contratação de gás no mercado livre, que proporciona "acesso à energia mais competitiva e sustentável" em comparação com o mercado cativo, das distribuidoras de gás, segundo a Eneva.

A Samarco passará a ter 75% do seu consumo de gás suprido via mercado livre, "evolução expressiva" frente à fatia anterior de 10%, disse a Eneva.

A mineradora está em processo de retomada de sua capacidade de produção em fases desde dezembro de 2020, após o rompimento de uma de suas barragens de rejeitos de minério de ferro, em Mariana (MG), em novembro de 2015, ter paralisado suas operações por cinco anos.

Atualmente, a Samarco opera com 60% de sua capacidade produtiva instalada e tem plano de atingir 100% até 2028.

"Com o aumento da capacidade instalada, a Samarco prevê a produção de 15 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro em 2025. Parcerias estratégicas, como esta para o fornecimento de gás com a Eneva, nos garantem maior competividade ao nosso produto...", afirmou Ailana Vilela, gerente-geral de Suprimentos da Samarco, em nota.

Já a Eneva amplia sua carteira de clientes de gás no mercado livre, que já conta com Vale e Cerâmica Capri.

(Por Letícia Fucuchima)