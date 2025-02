Eneva e Samarco fecham contrato para fornecimento de gás natural no Espírito Santo

A Eneva e a mineradora Samarco anunciaram nesta quinta-feira, 20, o fechamento de um contrato para o fornecimento de gás natural ao Complexo de Ubu, no Espírito Santo, com duração de três anos. Com o acordo, a Samarco passa a ter 75% de seu consumo de gás suprido via mercado livre, ante os 10% registrados anteriormente, informaram as empresas.

O início de suprimento teve início em 1º de janeiro de 2025. O volume contratado não foi informado.

As empresas afirmaram apenas que o fornecimento de gás será escalonado, sendo 40% do volume a ser a ser consumido pela Samarco em 2025, 25% em 2026 e 15% em 2027.

Atualmente, a mineradora opera com 60% de sua capacidade produtiva instalada e conta com um plano para atingir 100% de sua capacidade até 2028. Para este ano, a empresa prevê a produção de 15 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro.

A operação de gás natural "on grid" da Eneva é viabilizada pelas principais malhas de transporte de gás do país, geridas pelas transportadoras NTS, TBG e TAG, conectando de forma eficiente e segura as regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil.

A Eneva destacou que, com o contrato, amplia sua carteira de clientes e se torna "a principal fornecedora de gás na malha para mineradoras".

No ano passado, a empresa fechou um contrato com a Vale para o fornecimento de gás natural à unidade Tubarão, em Vitória (ES), até dezembro de 2025.