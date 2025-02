Em depoimento, Cid se emociona, diz que perdeu tudo e família vende imóveis

O tenente-coronel Mauro Cid lamentou, em depoimento a autoridades para explicar os termos da delação premiada, não ter a vida dele de volta. O ministro do STF Alexandre de Moraes tornou público o material após a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República).

O que aconteceu

Em resposta ao desembargador Airton Vieira, Cid disse que "não tem para onde explodir". Ele disse que a exposição gerada pelas denúncias é positiva para políticos, mas para ele seria negativa. "Não consigo ter minha vida de volta, nem que seja para ir à esquina", disse. "Não estou trabalhando, engordei mais de 10 quilos, vou ter que voltar a correr."

O tenente-coronel alegou que "perdeu tudo". "Perdi tudo o que eu tinha, minha família está vendendo imóveis, eu não tenho mais a minha carreira, eu não tenho para onde sair, a imprensa está atrás", disse. "As palavras ali não tinham sinais de críticas, nem [intenção] de atacar ninguém, era uma forma minha de me expressar, uma maneira de descarregar."

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse que foi tratado 'com respeito' pela Polícia Federal. "Por mais que eles tenham a tese investigatória deles, eu tenho a minha versão, nunca houve uma pressão, 'eu quero que você fale isso, aquilo', 'se você não falar você vai perder, veja bem o que você vai falar'". Segundo ele, em audiência, "em nenhum momento" o obrigaram a falar algo em troca da delação.

Cid disse em depoimento que o áudio divulgado pela revista Veja, em março de 2024, foi um "desabafo a um amigo". O áudio revela Cid falando "palavrões", o que, segundo ele, não costuma fazer. "Nem direito a desabafar eu tenho, se eu grito com um amigo, já está na imprensa. Era um momento de expressar. Não falo palavrão, quando eu falo é porque estava num momento alto de estresse."

Em nenhum momento houve coação da Polícia Federal, em nenhum momento me obrigaram a falar alguma coisa: "Coloca isso aqui se não você vai perder a delação'

Mauro Cid, em depoimentos sobre os termos da delação premiada

Cid diz estar recluso e 'sensível'

O tenente-coronel disse que mantém contato com familiares e amigos próximos. "Estou bem recluso, minha família está em casa, me comunico com amigos muito próximos, efetivamente para quem eu falei [áudio relevado por Veja] não me lembro. Não conseguimos identificar quem foi essa pessoa. Esse meu núcleo próximo não divulgaria isso para a imprensa. Esse mês de março estou mais sensível", disse ele.

Cid reclama que não será promovido e que está sem trabalhar. "Indícios mostram que não vou ser promovido. Não trabalho, se saio a imprensa está atrás de mim. Minha família vive num ambiente muito carregado, muito pesado. Vamos dormir à 0h e acordamos às 5h30 com as notícias. Não dá para não ver a imprensa."