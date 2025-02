Elon Musk intensifica disputa eleitoral na Romênia e chama juiz do Tribunal Constitucional de tirano

(Reuters) - Elon Musk rotulou o juiz-chefe do tribunal superior da Romênia de "tirano" nesta quinta-feira, no último ataque dirigido a Bucareste por um membro do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, após o cancelamento de uma eleição presidencial de 2024.

O Tribunal Constitucional da Romênia anulou a eleição em dezembro, antes de um segundo turno de votação, depois que documentos de segurança desclassificados mostraram suspeitas de interferência russa em favor de Calin Georgescu, um crítico de extrema-direita da Otan, acusações negadas por Moscou.

Na quarta-feira, o juiz-chefe do Tribunal Constitucional, Marian Enache, denunciou o que ele disse serem ameaças feitas por Georgescu, que advertiu os juízes do tribunal superior que, caso ele seja eleito, eles serão julgados por alta traição.

Em Munique, na semana passada, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, questionou o cancelamento da eleição da Romênia, usando-a como exemplo do que ele disse ser a censura antidemocrática da liberdade de expressão e dos oponentes políticos pelos governos europeus.

Musk, que está liderando o novo Departamento de Eficiência Governamental do governo Trump, compartilhou nesta quinta-feira uma publicação em sua plataforma de mídia social X que dizia que Enache havia rejeitado a pressão dos EUA sobre a possibilidade de Georgescu concorrer na nova eleição em maio.

"Esse cara é um tirano, não um juiz", escreveu Musk.

O tribunal superior não estava imediatamente disponível para comentar.

Musk já havia republicado comentários de Georgescu, bem como podcasts de anfitriões polêmicos de direita, como Alex Jones.

Georgescu, que tem elogiado os líderes fascistas da Romênia da década de 1930 e expressou admiração pelos presidentes dos EUA e da Rússia, continua sendo a principal escolha dos eleitores nas pesquisas de opinião.

Musk tem enfrentado acusações de intromissão na política europeia depois de criticar líderes como o britânico Keir Starmer e apoiar abertamente o AfD, partido de extrema-direita da Alemanha, em uma eleição parlamentar alemã marcada para domingo.

(Reportagem de Alan Charlish, em Varsóvia, e Luiza Ilie, em Bucareste)