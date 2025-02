Dois acusados por morte de congolês em quiosque no Rio vão a juri popular

Dois dos três homens envolvidos no assassinato do congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos, em janeiro de 2022, serão levados a júri popular. O julgamento foi marcado pela Justiça do Rio de Janeiro para 15 de março.

O que aconteceu

Os réus assumiram participação no crime. Fábio Pirineus da Silva e Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca foram flagrados pelas câmeras de segurança de um quiosque agredindo o congolês com socos e pauladas. Os dois estão presos desde fevereiro de 2022.

Ao todo, três homens participaram dos ataques contra o africano. Além de Fábio e Alesson, Brendon Alexander Luz da Silva também responde pelo crime, mas a data de seu julgamento ainda não foi definida pelo Judiciário.

Eles respondem por homicídio doloso triplamente qualificado. Segundo a denúncia do MP (Minstério Público), Moïse foi agredido por socos, chutes, tapas e com golpes de taco de beisebol em um crime causado por motivo fútil, provindo de uma discussão.

Para o MP, o congolês foi agredido como "um animal peçonhento". A denúncia afirma que o crime foi praticado com emprego de meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima, já que Moïse foi derrubado, imobilizado e amarrado, não podendo reagir ou se defender do ataque.

Vítima foi atacada ao cobrar dívida. Moïse trabalhava em um quiosque próximo ao Posto 8, na Barra da Tijuca, como ajudante de cozinha. Ele foi ao local à noite para cobrar o gerente uma dívida de duas diárias atrasadas.

Laudo do IML identificou a morte como traumatismo de tórax. O documento apontou ainda lesões pulmonares causadas por ação contundente, além de identificar que o pulmão da vítima tinham áreas com hemorragia e vestígios de broncoaspiração de sangue.